Alemannischer Poetry-Slam, Waldputzete, Wälderfuchs-Ferienprogramm und vieles mehr stehen bereits auf der gemeinsamen Agenda des Naturparks Südschwarzwald und der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Um die bisher punktuelle Zusammenarbeit zu intensivieren, wurde im Rahmen des ersten abendlichen Naturpark-Marktes in Grafenhausen eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. „Es ist beachtlich, wie viele Berührungspunkte wir bereits haben“, wird Roland Schöttle, Geschäftsführer des Naturpark Südschwarzwald, in einer Mitteilung zitiert. „Durch die vereinbarte Partnerschaft können wir mit gemeinsamen Vorhaben noch mehr für unser Ziel einer nachhaltigen Regionalentwicklung tun. Mensch und Natur kommen näher zusammen, das ist wichtiger denn je.“

Die HTG übernimmt jährlich unter anderem die Organisation mehrerer Naturpark-Markt-Termine, weshalb einer dieser Markttage für die Auszeichnung gewählt wurde. Mountainbike-Beschilderungen, Wanderwege, Bewerbung der Naturpark-Wirte sowie das neue Konzept „Tourismus in Schulen“ – das Portfolio der Projekte, innerhalb derer HTG und Naturpark zusammenarbeiten, soll weiter ausgebaut werden. „Die Grundlage für den Tourismus hier im Hochschwarzwald ist unsere Landschaft und die Menschen, die diese Landschaft prägen und pflegen. Der Naturpark Südschwarzwald und der Hochschwarzwald Tourismus gehen hier schon lange Hand in Hand. Ich bin sicher, dass wir durch die Partnerschaft einen wertvollen Beitrag leisten können, um auch künftig für Mensch und Natur im Hochschwarzwald bestmögliche Rahmenbedingen zu schaffen“, so Patrick Schreib, Geschäftsführer der HTG angesichts der Zertifizierung.

Naturpark-Partner: Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH ist der vierte Naturpark-Partner, der ausgezeichnet wurde. Mit dem Partnerkonzept möchte der Naturpark Südschwarzwald e. V. Betriebe und Organisationen dazu einladen, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft der Region mitzugestalten.