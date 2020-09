von Manfred Dinort

Gewalt gegen Frauen – ein Thema, das im Zusammenhang mit dem Corona-Lockdown, wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Das stellte auch Staatssekretärin Bärbl Mielich fest, die auf ihrer Sommertour im Kreis Waldshut unterwegs war und hier das Frauenhaus besuchte. Danach fand eine Gesprächsrunde im Landratsamt statt, wobei die verschiedenen Aspekte beleuchtet wurden. Teilnehmer waren Landrat Martin Kistler, Sozialdezernentin Sabine Schimkat, die stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins und frühere Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt, Geschäftsführerin Marlies Sonntag und Christine Schulz, Mitarbeiterin im Frauenhaus.

Bärbl Mielich: „Es ist unser erklärtes Ziel, Gewalt gegen Frauen konsequent zu bekämpfen und eine Infrastruktur aufzubauen, um diesem Anspruch auch gerecht werden zu können.“ Dabei müssten Land und Bund gleichermaßen in die Pflicht genommen werden, um die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Die Landesmittel seien auf zwölf Millionen Euro aufgestockt worden. Martin Kistler verwies darauf, dass auch der Landkreis mit 26.000 Euro zum Unterhalt des Hauses beitrage. „Trotz der topografischen Gegebenheiten und dem enormen Aufwand für die Infrastruktur verfügt der Kreis über die erforderlichen Schutzeinrichtungen für Frauen“, sagte er. Sabine Schimkat verwies darauf, dass ein intensiver Kontakt mit der neuen Beratungsstelle Courage in Lauchringen gepflegt werde. „Seit Jahren gibt es auch einen Arbeitskreis zum Thema häusliche Gewalt und da findet ein regelmäßiger Austausch statt.“

Das Frauenhaus des Kreises verfüge über sechs Plätze, informierte Gabriele Schmidt, „aber wenn dann noch Kinder dazukommen, steigt die Belegung schnell auf über 100 Prozent.“ Inzwischen wurde eine Wohnung dazu gemietet, um die räumliche Situation zu entspannen. Weiter sagte sie: „Wir sind auf regelmäßige Einnahmen angewiesen, hilfreich wäre es, wenn das Land die Personalkosten übernehmen würde.“ Mielich zeigte Verständnis für diese Forderung. Dazu bräuchte man jedoch eine bundesweite Regelung.

Das werde jetzt in einer Arbeitsgruppe geprüft und auf den Weg gebracht. Eine Entscheidung sei allerdings frühestens in der nächsten Legislaturperiode zu erwarten. Wichtig seien Beratungsstellen, um den Frauen den Weg ins Frauenhaus zu ersparen. Zwar sei die Ausstattung im Kreis verhältnismäßig gut, doch käme über Hälfte der Frauen aus anderen Landkreisen, „weil sie möglichst weit weg sein wollen“. Erschwerend käme hinzu, „dass viele Frauen länger als nötig bleiben, weil es keinen bezahlbaren Wohnraum gibt, um ihnen den Weg in die Unabhängigkeit zu erleichtern“.

Kontakt: Frauenberatungsstelle „Courage“, Lauchringen, Hauptstraße 42b, Telefon 07741/808 22 77.