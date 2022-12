Drei Projekte im Landkreis Waldshut profitieren von Zuschüssen aus Stuttgart. Eines davon ist die Hans-Thoma-Schule Bad Säckingen: Für die Schulerweiterung gibt es vom Land 1,6 Millionen Euro.

Das teilten jetzt die Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle (Grüne) und Sabine Hartmann-Müller (CDU) mit.

Gelder für Gurtweil und Klettgau

Daneben erhalten zwei weitere Schulen Gelder: Für die Realschule Klettgau gibt es 1,13 Millionen, 360.000 Euro gehen an die Grund- und Werkrealschule Gurtweil für die Anpassung an den Ganztagesbetrieb. Die beiden Abgeordneten bezeichneten das Landesförderprogramm als „echte Investition in gute Bildung“.

Insgesamt werden im aktuellen Haushaltsjahr 192 Schulbaumaßnahmen mit insgesamt 208 Millionen Euro gefördert. Davon fließen 56 Millionen Euro in den Regierungsbezirk Freiburg.