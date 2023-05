Bei einer gemeinsamen Wanderung haben sich die Kreisverbände der Jungen Union (JU) aus Waldshut und Konstanz mit dem Thema Tourismus im Schwarzwald beschäftigt. Gemeinsam mit Bürgermeister Adrian Probst aus St. Blasien wurde speziell die Situation im Skigebiet Feldberg eruiert, informiert die Junge Union Waldshut in einer Mitteilung.

Die Gebiete Hochrhein-Bodensee und Schwarzwald gehören zu den meist besuchten Urlaubsregionen Deutschlands. Vor dem Hintergrund klimatischer Veränderungen stelle sich – nicht nur für den Wintersport – die Frage nach zukünftigen ökologischen und ökonomischen Herausforderungen. Unter dem Titel „(Winter-)Tourismus und Klimawandel“ trafen sich die JU-Kreisverbände aus Konstanz und Waldshut in Bonndorf.

Von dort aus brachen die Mitglieder in die Wutachschlucht auf, welche für den Fremdenverkehr der Region eine hohe Bedeutung hat. Mit den Eindrücken von der Wanderung versammelten sich die Nachwuchspolitiker im Gasthaus „Kranz“. Dort hielt Adrian Probst, der in seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt St. Blasien Gesellschafter der Feldbergbahnen GmbH ist, einen Impulsvortrag.

Zu Beginn seiner Ausführungen räumte Adrian Probst mit gängigen Klischees auf: Den meisten Schwarzmalereien hinsichtlich eines zukunftsfähigen Wintertourismus fehle es an jeder inhaltlichen Grundlage. In seinem Vortrag zeigte er auf, dass die Gegebenheiten – gerade was das Schneemanagement angeht – bereits deutlich ökologischer und ökonomischer ausgestaltet sind, als es in der öffentlichen Diskussion wahrgenommen werde.

Die Junge Union befürwortet in ihrer Pressemitteilung „den bedächtigen, lösungsorientierten und realitätsnahen Umgang mit den aufkommenden ökologischen Umständen“. „Die sinnvolle, nachhaltige und ökonomisch gewinnbringende Stärkung des für unsere Region wichtigen Wirtschaftsfaktors Wintersport muss oberste Priorität haben und darf sich nicht Panikmache und einer ideologisch getriebenen Diskussion ergeben“, heißt es abschließend.