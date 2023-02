In der Schweiz in unmittelbarer Nähe zu Jestetten und Lottstetten ist die hochansteckende Geflügelpest (Vogelgrippe) ausgebrochen. Daher müssen Geflügelhalter in beiden Gemeinden Maßnahmen zum Schutz des Hausgeflügels ergreifen. Das Landratsamt hat deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen.

Warum müssen die Maßnahmen ergriffen werden?

Wie das Landratsamt in einer Mitteilung informiert, tritt die Vogelgrippe derzeit in Europa vermehrt auf. Durch die Überwinterung von Zugvögeln wurden bei Wildvögeln in Baden-Württemberg bereits mehrfach die Vogelgrippe nachgewiesen.

Im Züricher Weinland sind nun Schwarzschwäne in einer privaten Vogelhaltung an der hochansteckenden Geflügelpest gestorben. Die Schwäne haben sich aller Wahrscheinlichkeit nach, durch den Kontakt mit infizierten Wildvögeln an der Seuche angesteckt, informiert das Landratsamt.

Was müssen Geflügelhalter in Jestetten und Lottstetten jetzt tun?

Da der Schweizer Seuchenausbruch aufgrund der Grenznähe im zehn Kilometer Radius zu Jestetten und Lottstetten liegt, müssen Halter in diesen beiden Gemeinden ihr Hausgeflügel schützen. Die Tiere müssen im Stall oder in geschützten Ausläufen bleiben.

Die Ausläufe müssen nach oben dicht abgedeckt oder mit Netzen mit einer maximalen Maschenweite von 25 Millimetern überspannt werden. Die Seitenbegrenzungen des Auslaufs müssen ebenfalls gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert sein.

Diese Maßnahmen gelten vorerst bis zum 8. März, können aber in Abhängigkeit von der Geflügelpestsituation verlängert werden.

Ist die Vogelgrippe für den Menschen ansteckend?

Der aktuell bekannte Virustyp ist nach heutigem Wissensstand für den Menschen ungefährlich.

Was bedeutet der Fall in der Schweiz für die Verbraucher?

Geflügelprodukte wie Eier und Fleisch können laut Auskunft des Landratsamtes bedenkenlos konsumiert werden.

Was müssen Geflügelhalter unabhängig vom aktuellen Fall in der Schweiz beachten?

Aufgrund der angespannten Geflügelpestsituation hat das Land Baden-Württemberg im Januar 2023 eine Allgemeinverfügung für alle Geflügelhalter erlassen, um die Vogelhaltungen vor einem Kontakt mit der Vogelgrippe zu schützen.

Hygiene: Dazu gehören laut Landratsamt allgemeine Hygienemaßnahmen: das Waschen der Hände mit Wasser und Seife beim Betreten oder Verlassen des Stalles, die Trennung von Straßen- und Stallkleidung, das Benutzen von stalleigenen Schuhen sowie die Sicherung der Ein- und Ausgänge vor unbefugtem Zutritt.

Fütterung: Dazu gehört aber auch die Vermeidung des Kontakts zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel: Futter und Einstreu muss Wildvogelsicher aufbewahrt werden, die Fütterung muss im Stall erfolgen, zum tränken soll Leitungswasser statt Regen- oder sonstiges Oberflächenwasser verwendet werden.

„Diese Biosicherheitsmaßnahmen sollen dazu beitragen, die Tiere vor der unheilbaren Krankheit zu schützen. Das Veterinäramt bittet alle Geflügelhalter, die Maßnahmen konsequent umzusetzen, um so den Ausbruch beim Hausgeflügel zu verhindern“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Geflügelhalter, die sich bisher noch nicht beim Veterinäramt registriert haben, sind aufgefordert, ihre Vogelhaltung zu melden.

Was muss getan werden, wenn ein Toter Vogel gefunden wird?

Sollten erhöhte Todesfälle in den Beständen vorkommen oder sollte ein toter Wasser- oder Greifvogel gefunden werden, muss der Fund dem Veterinäramt gemeldet werden, per Telefon: 07751 86 5201 oder E-Mail an Veterinaeramt(at)landkreis-waldshut.de.

Wie sieht es in benachbarten Regionen aus?

In Weil am Rhein ist eine Möwe an der Geflügelpest gestorben. Daher muss auch im Landkreis Lörrach das Geflügel in Ställen oder geschützten Ausläufen bleiben.

Auch der Basler Zoo muss strenge Schutzmaßnahmen gegen das Ausbreiten der Geflügelpest ergreifen.