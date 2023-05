Unser Wettermann Helmut Kohler aus Schwörstadt, der in Bad Säckinger Kurgebiet die Wetterstation betreibt, hat jetzt einen ungebetenen nächtlichen Gast in seinem Garten gefilmt, einen Waschbären.

Waschbär klaut Vogelfutter Video: Helmut Kohler

Immer mehr Wildtiere bahnen sich den Weg in Hausgärten. Am Pfingstmontag hat in Todtmoos Schwarzenbach mutmaßlich ein Wolf einen Hühnerstall überfallen und zahlreiche Hühner getötet. Aber der Besuch des Waschbären im Garten von Helmut Kohler war freilich harmloser. Das diebische Kerlchen machte sich über das Vogelfutter her. Dazu kletterte er auf den Blauregen und futterte genüsslich los.

Helmut Kohler berichtet von häufigen Besuchen aus dem Wald. Da seien auch oft Fuchs, Marder, Dachs, Siebenschläfer und Igel bei ihm in der Schwörstädter Schulstraße nachts um das Haus herum aktiv.