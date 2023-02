Rheinfelden vor 1 Stunde

Ganz schön zickig! Herrenloser Ziegenbock hält die Polizei auf Trab

Er schleicht in Herten um ein Haus herum, streunt durch Nachbarsgärten und versteckt sich in einer Baugrube. So gelingt es, das störrische Tier doch noch einzufangen. Die Polizei sucht jetzt den Besitzer.