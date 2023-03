Bei der Staatsanwaltschaft Lörrach ist ein Ermittlungsverfahren gegen einen 23-jährigen Mann anhängig, welcher verdächtigt wird, in Lörrach an Minderjährige Betäubungsmittel abgegeben, verabreicht oder überlassen zu haben. In einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren die Staatsanwaltschaft Lörrach und das Polizeipräsidium Freiburg über die Hintergründe.

Polizei findet Betäubungsmittel in der Wohnung des Mannes

Nachdem das Amtsgericht Lörrach einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte, wurden am Freitag, 17. März, unter Federführung des Kriminalkommissariats Lörrach die Wohnung des 23-Jährigen durchsucht.

Bei der Durchsuchung wurde eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel beschlagnahmt und andere Gegenstände sichergestellt, die als Beweismittel in Betracht kommen.

Wie geht es nun weiter?

Das Amtsgericht Lörrach ordnete gegen den 23-jährigen deutschen Tatverdächtigen Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.