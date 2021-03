von Sandra Holzwarth

Herr Nüssle, Sie haben mit 26 Jahren politisch bereits viel erreicht. 2019 zogen Sie in den Wutöschinger Gemeinderat und für die Grünen auch in den Kreistag ein. In beiden Gremien sind Sie mit Abstand der Jüngste. Macht das Ihre Arbeit schwieriger oder ist es ein Vorteil, um frischen Wind in die Gremien zu bringen?

Im Kreistag und Gemeinderat versuche ich wirklich, frischen Wind und neue Ideen einzubringen. In vielen Bereichen ist mein Alter auch ein Vorteil, sei es zum Beispiel bei der Digitalisierung oder beim Thema Bildung. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass ich rein praktisch noch nicht soviel Erfahrung habe und mich in viele Themen erst noch einarbeiten musste. Trotzdem erfahre ich nur sehr selten Ablehnung von Menschen, die der Meinung sind, ich wäre noch zu jung. Vorausschauende Politik muss sich an die gesamte Gesellschaft richten ich denke, gerade deshalb ist eine gute Altersmischung auf kommunaler, aber auch auf Landes- und Bundesebene sehr wichtig.

Zur Person Niklas Nüssle (26) ist in Ofteringen aufgewachsen, wo er auch heute noch lebt. Sein Abitur hat er 2013 am Klettgau-Gymnasium in Tiengen absolviert. Anschließend studierte er an der ETH Zürich, wo er 2016 den Bachelor of Science in Chemie-Ingenieurswesen und 2019 den Master of Science in Chemical- and Bio-Engineering ablegte. Seit 2016 ist er Mitglied bei Bündnis 90/die Grünen, wurde 2017 zum Kreisvorsitzenden gewählt. Er ist Kreisrat und Gemeinderat.

Sie haben sich schon als Teenager politisch engagiert. Was war Ihre Motivation?

Ich wollte anpacken, statt einfach nur zu meckern. Gerade im Klimaschutz gibt es viel zu tun. Aber für eine lebenswerte Region gibt es noch viele weitere Bereiche, in denen wir vor großen Herausforderungen stehen. Ich war dabei schon immer politisch interessiert, deshalb gibt es für mich auch nicht ein einzelnes Ereignis. Vielmehr war es vor allem mein Studium, das mich dazu motiviert hat, mich politisch mehr einzubringen.

Kreis Waldshut So wurde im Wahlkreis Waldshut gewählt: Niklas Nüssle erobert CDU-Hochburg für Grüne Das könnte Sie auch interessieren

Wie ist ihre erste Woche im Landtag verlaufen?

Meine Erwartungen an die erste Sitzung der Fraktion im Landtag wurden übertroffen. Natürlich war ich sehr gespannt, weil ich nicht wusste, was mich erwarten würde. Außerdem gab es ja auch große Umbrüche in der grünen Landtagsfraktion mit elf neuen Abgeordneten. Ich war aber überrascht, wie gut wir „Neuen“ in Stuttgart aufgenommen wurden. Es war wirklich ergreifend, das erste Mal im Plenarsaal Platz nehmen zu dürfen. Aber bei der ersten Sitzung hat sich schon eine Herausforderung herauskristallisiert: Die Anreise mit dem Zug ist für mich Ehrensache, aber die Verbindungen sind nicht immer optimal: Ich musste bei der ersten Sitzung rennen, um den Anschlusszug zu erwischen.

Waldshut-Tiengen Jubel bei den Grünen, Katerstimmung bei der CDU: Erstmals werden die Grünen stärkste Kraft in Waldshut-Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Werden Sie neben Ihrem Landtags-Mandat überhaupt noch Zeit für Gemeinderat und Kreistag haben?

In Stuttgart bin ich immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Den Rest der Woche stehen dann Termine im Wahlkreis und die Arbeit im Wahlkreisbüro für mich auf der Tagesordnung. Für den Gemeinderat sehe ich keine Probleme, da die Sitzungen immer montags stattfinden. Die Vereinbarkeit meines Kreistagmandats mit der Stelle als Landtagsabgeordneter gestaltet sich etwas schwieriger, da zeitgleich zu den Sitzungen des Kreistags am Mittwoch oft Ausschuss- oder Plenarsitzungen im Landtag stattfinden. Sehr gerne würde ich aber auch das Kreistagsmandat behalten und bin daher schon in organisatorischen Gesprächen.

Kreis Waldshut Ergebnisse Landtagswahl: Im Wahlkreis 59 Waldshut holt Niklas Nüssle (Grüne) das Mandat Das könnte Sie auch interessieren

Wo werden Sie Ihr Wahlkreisbüro haben?

Es ist für mich selbstverständlich, mein Abgeordnetenbüro möglichst zentral im Wahlkreis und gut erreichbar einzurichten. Bis die Organisation meines Büros steht, will ich aber schon eine Sprechstunde anbieten, entweder online oder per Telefon.

Landtagswahl BW So hat die Region gewählt: Grüne holen fast alle Direktmandate – Unterschiede bei den Parteien je nach Ort Das könnte Sie auch interessieren

Für Politiker ist Freizeit ist ein knappes Gut. Wie verbringen Sie Ihre freie Zeit am liebsten?

Viele kennen mich vielleicht aus meiner Nebentätigkeit im Supermarkt vor Ort. Im Studium und bis kurz vor der Wahl war es für mich auch wirklich eine angenehme Erfahrung, zwischen Leergut und Kasse sowie Regalen und Lager den Kopf etwas frei zu bekommen. Als Landtagsabgeordneter freue ich mich in der Freizeit einfach auf‘s Entspannen – bei einer Radtour, einem Spaziergang an der Wutach oder etwas Baumpflege in meinem Waldstück in Mauchen.