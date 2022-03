Fünf, teils schwer verletzte Motorradfahrer waren am Wochenende, 25. bis 17. März, im Landkreis Waldshut zu beklagen. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung wie folgt:

Wehratal

Am Freitag, 25. März 2022, gegen 17.30 Uhr, streifte ein 42-jähriger Motorradfahrer auf der L 148 im Wehratal einen entgegenkommenden Bus. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.

Rickenbach

In Rickenbach verunglückte ebenfalls am Freitag gegen 17.45 Uhr eine 17-jährige mit ihrem 125er-Motorrad. Sie war auf der L 151 einem abbremsenden und abbiegenden Auto aufgefahren. Die Jugendliche zog sich eine Frakturverletzung zu. Auf rund 2500 Euro beläuft sich der Sachschaden an Motorrad und Auto.

Steinatal

Am Samstag, 26. März 2022, gegen 12.15 Uhr, kam ein 32 Jahre alter Motorradfahrer auf der L 158 im Steinatal bei Untermettingen (Ühlingen-Birkendorf) alleinbeteiligt in einer Kurve zu Fall. Er dürfte zu schnell gefahren sein, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer rutschte gegen eine Leitplanke und verletzte sich hierbei schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Schlüchttal

Am Sonntag, 27. März 2022, gegen 14.15 Uhr, verlor ein 39-jähriger Motorradfahrer auf der L 157 im Schlüchttal in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Er kam von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Bachbett zum Liegen. Der leicht verletzte Fahrer kam in ein Krankenhaus und konnte es noch am selben Tag wieder verlassen. Es dürfte ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden sein.

Hotzenwald

Ebenfalls am Sonntag gegen 19.45 Uhr war eine 25-jährige Motorradfahrerin auf der L 155 zwischen Rickenbach und Wehr gestürzt, nachdem eine Fußraste in einer starken Kurve die Fahrbahn berührt hatte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ihr Motorrad wurde leicht beschädigt.