Wer ein Startup-Unternehmen gründet, also eine neue Firma mit einer bestimmten Geschäftsidee an den Start bringt, muss sich den Schritt reiflich überlegen. Ein Quintett aus Wutöschingen, Waldshut-Tiengen und Klettgau hat ihn aber gewagt.

Die fünf Gründer hatten während der Corona-Pandemie die Idee, einen ganz besonderen Eistee auf den Markt zu bringen. Unter dem Namen Vizetea kreierten sie eine Geschmacksrichtung, der nach ihrer Angabe „einmalig“ ist: Himbeere mit Waldmeister.

Das Vizetea-Team

Das Startup-Unternehmen Vizetea GmbH hat seinen Sitz in Wutöschingen-Horheim. Geschäftsführer ist Dario Kaiser (21) aus Wutöschingen, er arbeitet bei Tesla in Zürich. Sein Bruder Luca Kaiser (18) ist noch in der Ausbildung als Maurer und für Marketing zuständig. Andreas Michel (21) aus Tiengen studiert Mediendesign im Fernstudium und arbeite in einer Werbeagentur. Niklas Göbel (25) lebt in Erzingen, kommt aus der Autobranche und ist für den Vertrieb zuständig. Julian Spitz (22) aus Waldshut ist als Steuerfachangestellter für die Finanzen verantwortlich.

Mit der Gründung sind ist das Team in guter Gesellschaft: Die Wirtschaftsregion Südwest hat jüngst des Startup-Monitor Südlicher Oberrhein und Hochrhein 2021 veröffentlicht, wonach trotz Corona-Krise die Zahl der Startup-Neugründungen im Südwesten 2020 mit 35 deutlich über der Zahl von 2019 (25) lag.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER geben sich Andreas Michel, zuständig für Design, und Julian Spitz locker. Und sie erzählen, dass alle im Vizetea-Team noch in Vollzeit arbeiten oder studieren.

Wie sind die Gründer auf die Idee gekommen, einen Eistee auf den Markt zu bringen?

Kennengelernt haben sich die fünf während der Pandemie über das Internet, die Berufsschule oder Bekannte. Die Gruppe fand sich also eher zufällig zusammen. Geeint habe sie schließlich ein gemeinsamer Plan: Sie wollten einen Eistee entwickeln, dessen Geschmack sich von den vielen anderen auf dem Markt abhebt. Er musste auf jeden Fall anders schmecken als die Getränke der großen Firmen und die unzähligen „Rapper-Eistees“, die meist ebenso schnell verschwunden sind, wie sie am Markt auftauchten.

„Anstatt zu Hause zu sitzen, wollten wir etwas spannendes machen. Es musste besser sein als die 500. Cola“, erzählt Andreas Michel, der Mediendesign studiert und bei ein einer Werbeagentur jobbt. Julian Spitz, der als Steuerfachgehilfe die Finanzen im Blick hat, ergänzt: „Wir wollten Pep in die Eistee-Szene bringen, unseren kann man auch sehr gut mit anderen Getränken mixen.“

Was war der nächste Schritt?

Die Unternehmensgründung sollte auf soliden Füßen stehen. Also gründeten sie eine GmbH mit Sitz in Wutöschingen und hinterlegten das dafür notwendige Kapital von 25.000 Euro. „Das war anstrengend, aber wir haben es geschafft, denn alle von uns verdienen Geld“, erzählt Julian Spitz. Die notwendigen Tipps, was bei einer Firmengründung noch zu beachten ist, gab ihm sein Vater, der Steuerberater ist.

Wie ist der Eistee entstanden?

Bis es soweit war, dass ein Tee nach ihrem persönlichen Geschmack entstand, wurden unzählige Mixturen probiert. Im Oktober 2021 war die richtige Mischung gefunden. Heraus kam eher zufällig ein veganes Getränk. „Das ist ein positiver Nebeneffekt“, sagen die beiden.

Nun galt es einen Abfüller zu finden, der bereit war nach dem Rezept der jungen Unternehmer den Eistee zu mischen und in die selbst designte und recyclebare Verpackung abzufüllen.

Wo wird der Eistee produziert und wo gibt es ihn zu kaufen?

Sie fanden in der Nähe von Frankfurt eine Kellerei, die diesen Part übernahm. Monatlich werden inzwischen „Halbliter-Tetrapacks im fünfstelligen Bereich“ abgefüllt, erzählt Andreas Michel. Vor einem Jahr war die Markteiführung. Zielgruppe sind vor allem junge Menschen, erzählen die beiden.

Um ihr Getränk bekannt zu machen, veranstalteten sie im Dezember 2022 eine Party mit DJ‘s. Der Fokus beim Verkauf liegt nicht im Internet, sondern in Geschäften. Inzwischen ist das Getränk in Lebensmittelmärkten einer großen Kette in den Landkreisen Waldshut und Lörrach, Dönerläden, Tankstellen oder Schwimmbädern zu bekommen.

Wie viele Startups gibt es dnn aktuell am Hochrhein?

„Wir erheben keine Zahlen zu Startups, da dies bei der Gewerbeanmeldung nicht erfasst oder abgefragt wird und da in der Öffentlichkeit Startups unterschiedlich definiert werden“, erklärt Alexander Vatovac, Geschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee für den Bereich Existenzgründung und Unternehmensfinanzierung.

Alexander Vatovac, Geschäftsführer der IHK Bodensee-Hochrhein für den Bereich Existenzgründung und Unternehmensfinanzierung. | Bild: Herbert Weniger

Das hat Folgen: So fühlten sich einige Gründer als Startup, was sie gemäß der Definition im engeren Sinne nicht sind. Die IHK verfügt über Daten zu Gewerbeanmeldungen, aber nur die, die nicht zu den Handwerksberufen oder freien Berufen zählen.

In welchen Branchen sind Startups aktiv?

Am Hochrhein sind es laut Auskunft von Vatovac Gründungen im Bereich Chemie und Pharma, aber auch Medizintechnik, Life Science (Naturwissenschaften im Verbund mit Biotechnologie) und Health (Verknüpfung von Medizin sowie Gesundheitsversorgung mit innovativen Technologien). Weitere Schwerpunkte sind die Informations- und Kommunikationstechnik und E-Mobilität.

Wie viele Startups setzten sich am Markt durch?

„Von ‚Durchsetzen‘ sprechen wir bei Startups weniger, sondern eher davon, ob ein Unternehmen nach fünf Jahren noch am Markt ist“, sagt der Experte der IHK. Bundesweit seien nach drei Jahren 70 Prozent der Startups wieder vom Markt verschwunden, weil sich ihre Produkte oder Dienstleistungen am Markt nicht etablieren konnten. „Die Zahl dürfte nach fünf Jahren noch höher sein.“

Wie sind die Chancen für Startups am Hochrhein?

„Die Bedingungen für Startups sind am Hochrhein sehr gut, auch wegen der Nähe zur Schweiz und Frankreich mit ihren attraktiven Märkten“, sagt Vatovac. Gerade in den Bereichen Pharma, Chemie oder Life Science gebe es am Hochrhein für junge Unternehmen gute Kooperationsmöglichkeiten.

Zudem, so der IHK-Geschäftsführer: „Der Zugang zu Kapital ist am Hochrhein, auch durch ein gutes Startup-Ökosystems ausgesprochen gut.“

Wie groß sind die Aussichten, sich im Segment Ernährung zu etablieren?

Im Bereich Ernährung stecke laut Vatovac Potenzial. Es gebe bundesweit viele erfolgreiche Startups im Bereich Ernährung, auch weil jüngere Generationen neue Produkte vor dem Hintergrund des Klimawandels erwarten. „Ob bei Fleischersatz, Fertigpizza oder Kaffee: Für die Gesellschaft werden nachhaltige Produkte und Produktionsprozesse immer wichtiger.“

Wie stellen Startups ihre Finanzierung auf solide Füße, gibt es hier Tipps von der IHK?

Vatovac: „Wir beraten Startups genauso wie normale Gründungen bezüglich der vielfältigen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Die IHK berät die Gründer auch bei der Erstellung von Antragsunterlagen, Businessplänen oder Pitch decks (zur Präsentation einer Geschäftsidee).

„Darüber hinaus helfen wir mit unserem großen Netzwerk, Kontakte zu anderen Unternehmen aufzubauen, mögliche Kooperationspartner zu finden oder auf Investorennetzwerke hinzuweisen“, so der IHK-Geschäftsführer.

Und sieht das Vizetea-Team seine Zukunft? Was passiert mit den Gewinnen?

Die Gewinne werden in das Unternehmen investiert, sagen die Gründer. Denn in einem Jahr soll die zweite Kreation in den Landeregalen stehen. „Welchen Geschmack wir ausgesucht haben, bleibt bis dahin unser Betriebsgeheimnis“, sagt Julian Spitz. Wieder soll es einer sein, den es bisher nicht gibt. „Wir organisieren aber auch Events und bieten Designs nach Kundenwunsch an. Wir haben also drei Standbeine für unser Unternehmen“, erzählt Andreas Michel.

Aus diesem Grund sagen sie voller Überzeugung, dass der Mix ihres „sehr jungen Teams“ den bisherigen Erfolg ausmacht. Luca Kaiser (Maurer-Azubi) ist mit 18 Jahren der Jüngste, Niklas Göbel kommt aus der Autobranche, er ist mit 25 der älteste. „Das ist für Startups sehr jung“, sagt Andreas Michel.

Ihre Tipps für andere Gründer decken sich mit den von IHK-Experte Votavac: Die Finanzen fest im Blick haben, wenn man überzeugt von dem ist, was man tut, keine Angst zu haben, es anzupacken und sich Rat bei erfahrenen Leuten holen.