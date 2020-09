Hochrhein vor 7 Stunden

Führerschein für den E-Scooter? Was Sie bei der Nutzung der elektrischen Tretroller beachten sollten

Seit ihrer Einführung sind die E-Scooter umstritten: In den Großstädten werden sie mitunter achtlos am Straßenrand liegen gelassen, andererseits sind sie bei Pendlern als handliches, schnelles Fortbewegungsmittel beliebt. Denn flott unterwegs ist man mit den batteriebetriebenen Rollern sicherlich. Aber darf man so einfach mit einem E-Scooter losbrettern – ganz ohne Versicherung oder Führerschein? Ganz so einfach ist die Sache nicht, wie Polizeisprecher Mathias Albicker sagt.