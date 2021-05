Darf ich den Zoo besuchen?

Der Zoo Basel ist wieder geöffnet. Besucher aus Deutschland dürfen den Zoo allerdings generell nicht besuchen, ohne sich anschließend in Quarantäne zu begeben – doch es gibt Ausnahmen. Welche das sind und was beim Grenzübertritt hinsichtlich Tests, Quarantäne und Anmeldung beachtet werden muss, finden Sie in dieser Übersicht