Es sind vor allem Meldungen über die letzte Generation, die heute das Thema Klimaschutz bestimmen. Um die soziale Bewegung Fridays for Future ist es hingegen recht still geworden.

Das soll sich in dieser Woche ändern. Mit einem globalen Klimastreik will sich die Bewegung am Freitag, 15. September, erneut für mehr Klimaschutz einsetzen und laut werden. Auch in Waldshut-Tiengen.

Die Forderung ist immer noch die gleiche: raus aus den fossilen Energien

Auf der Internetseite der Bewegung ist zu lesen: „Wir befinden uns mitten in der Klimakrise. Deswegen müssen wir jetzt raus aus Kohle, Öl und Gas, brauchen eine echte Verkehrswende und einen Aufbruch auf allen Ebenen.“

Delilah Gottstein, Mitorganisatorin des lokalen Streiks am Hochrhein, gibt zu: „Tatsächlich ist die letzte Demo in Waldshut-Tiengen schon ein Jahr her.“ Das habe vor allem organisatorische Gründe. „Viele von uns gehen nach der Schule aus Waldshut-Tiengen weg.“ Die Folge: fehlende Kapazitäten.

Delilah Gottstein, Mitorganisatorin Fridays for Future | Bild: Delilah Gottstein

Auch Gottstein selbst wohne nicht mehr am Hochrhein. Trotzdem beteiligt sie sich an der Organisation in Waldshut-Tiengen. „Momentan haben wir die erforderlichen Kapazitäten wieder.“

Die Motivation für die Planung des lokalen Streiks komme zusätzlich durch den Ausruf eines globalen Klimastreiks am 15. September. „Es hilft schon, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist und an vielen Orten gleichzeitig gestreikt wird“, sagt Gottstein.

Viele Menschen mit einbeziehen

Die Uhrzeit für die Aktion in Waldshut-Tiengen allerdings überrascht. Wofür Schüler früher den Unterricht schwänzten, soll am Freitag erst um 16 Uhr starten. „Wir haben uns Gedanken gemacht, ob wir die Demo während der Schulzeit machen oder nicht“, erklärt die Mitorganisatorin.

„Gleichzeitig wollen wir aber so viele Menschen wie möglich dabei haben und wer unter der Woche arbeitet oder zur Schule geht, kann oft nicht einfach so frei machen.“ Doch Delilah Gottstein bleibt realistisch und weiß, dass die Demonstration in Waldshut-Tiengen im Gegensatz zu anderen Städten recht klein ausfallen wird.

Trotzdem wollen sie nach der langen Pause wieder Präsenz zeigen: „Wir möchten einfach sagen ‚hey, wir sind trotzdem da.‘“ Gleichzeitig hoffe sie, dass es nicht die letzte Demonstration für mehr Klimaschutz am Hochrhein sein werde.

Zwei Demos – eine Nachricht

Waldshut-Tiengen, 15. September, 16 Uhr, Viehmarktplatz

Die Fridays-For-Future-Ortsgruppe in Waldshut-Tiengen wird sich mit einer Demonstration am globalen Klimastreik beteiligen. Enden soll die Aktion wieder auf dem Viehmartkplatz, wo mehrere Sprecher ihre Reden vortragen werden.

Bad Säckingen, 15. September, 13.15 Uhr, Rudolf-Eberle-Platz

Auch die Fridays-For-Future-Ortsgruppe in Bad Säckingen plant für Freitag eine Demonstration. Wie schon bei vorherigen Aktionen werden die Demonstranten durch die Straßen der Innenstadt ziehen und auf dem Münsterplatz enden. Einen besonderen Auftritt wird es von zwei bekannten Poetry-Slammern geben, die mit ihren Texten die Aktion unterstützen und so auf die Klimakrise aufmerksam machen. Leticia Wahl, Kabarettistin, Autorin und Moderatorin, und der Autor und Aktivist Samuel Kramer werden mit den Aktivisten aus Bad Säckingen auf der Bühne stehen. Die Veranstalter Pia Klingert, Katharina Balcet, Jan Gehrmann und Julius Berchtold betonen, dass jeder willkommen ist.

Kein Kontakt zur Letzten Generation

Auf die Frage, ob ein Kontakt zur Bewegung der Letzten Generation bestehe, antwortet Delilah Gottstein entschlossen: „Die Letzte Generation und wir von Fridays for Future sind zwei voneinander getrennte Bewegungen. Immer wieder werde ich gefragt, ob auch wir uns auf die Straße kleben, aber das tun wir nicht. Unsere Ortsgruppe pflegt keinen Kontakt.“