Der Weinheimer Technologiekonzern Freudenberg ist nach eigenen Aussagen bislang gut durch die Krise gekommen. „Für Freudenberg waren die vergangenen zwölf Monate außergewöhnlich anspruchsvoll und herausfordernd“, zitiert das Unternehmen seinen CEO Mohsen Sohi zu den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres. „Wir haben die Krise bisher vergleichsweise gut gemeistert.“ Obwohl der Umsatz 2020 mit 8,84 Milliarden Euro deutlich unter den 9,47 Milliarden des Vorjahres lag, konnte das Unternehmen ein operatives Ergebnis von 670 Millionen Euro (Vorjahr: 820,0 Millionen) erzielen.

Mohsen Sohi, CEO des Freudenberg-Konzerns. | Bild: www.martinjoppen.de

Weltweit beschäftigt Freudenberg an über 500 Standorten auf sechs Kontinenten 48.000 Mitarbeiter. Bereits seit 60 Jahren besteht in der Gemeinde Görwihl der Freudenberg-Standort Oberwihl. Hier befindet sich der Sitz der globalen Leadcenter O-Ringe Automotive und Industrie. Die beiden Leadcenter der Geschäftsgruppe Freudenberg Sealing Technologies (FST) sind weltweit verantwortlich für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von O-Ringen.

Das Werk Oberwihl stellt Gummimischungen nach unternehmenseigenen Rezepten her. Aufgrund der schwächeren Nachfrage aus der Automobilindustrie waren Teile der Produktion im Januar und Februar 2020 in Kurzarbeit. Von April bis Juli gingen nach Auskunft von Freudenberg sowohl Produktion als auch Verwaltung in die pandemiebedingte Kurzarbeit. Die konjunkturelle Entwicklung spielgelt sich auch an der Zahl der Mitarbeiter wieder, die sich gegenüber 2019 um 18 auf 323 verringerte, die Zahl der Auszubildenden sank um vier auf zehn.

Um nachhaltiger zu agieren, hat FST 2020 ein Pilotprojekt zur Identifizierung und Nutzung vorhandener Energieeinsparpotenziale ins Leben gerufen. Damit soll sowohl der CO 2 -Fußabdruck am Standort Oberwihl verringert als auch Kunden emissions- und rohstoffoptimierte Produkte angeboten werden können. Bis 2025 will Freudenberg im Gesamtkonzern bis den CO 2 -Ausstoß um 25 Prozent reduzieren.

Die Geschäftsgruppe FST, zu der auch das Werk Oberwihl gehört, gründete eine neue Division für Batterie- und Brennstoffzellen-Technik. Im neuen Brennstoffzellen-Technologiezentrum in München arbeiten rund 100 Experten an Brennstoffzellen für mobile Anwendungen. Die Geschäftsgruppe hat dabei den Markt für Busse, Trucks und Schifffahrt im Blick. Für die Mobilität der Zukunft will Freudenberg den Herstellern solcher Anwendungen komplette elektrische Energiesysteme aus einer Hand anbieten: von Batterie- bis hin zu mobilen Brennstoffzellensystemen, einschließlich aller Komponenten, Module und Subsysteme, die für deren Betriebnotwendig sind. Das Angebot wurde zudem um integrierte Hybridantriebssysteme erweitert.

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet Freudenberg mit einem „insgesamt weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld“. Der Konzern erwartet zwar, dass sich das Wirtschaftswachstum 2021 erholen, das Vorkrisenniveau wird aber erst in einigen Jahren erreicht wird. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor sei die weitere Entwicklung der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und auf die Märkte der Gruppe, insbesondere in der Automobilindustrie. Vor diesem Hintergrund will Freudenberg für das kommende Jahr vorsichtig planen.