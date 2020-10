von Gudrun Deinzer

„Nachhaltigkeit“ sollte das Motto der Aktionswochen sein, wie die Gleichstellungsbeauftragte, Anette Klaas, als übergeordnete Veranstalterin der Frauenaktionswochen 2020 vor rund 60 Frauen vortrug. Ein „tolles Konzept mit vielen Aktionen“ hätte man in Mauchen erarbeitet. Doch dann kam die Pandemie und die Aktionswochen wurden zunächst ganz abgesagt.

Unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ fänden nun, neu angekurbelt, alle Veranstaltungen statt. Das Thema selbst solle dennoch im folgenden Jahr nochmals aufgegriffen werden. Ihrer Rede ließ sich entnehmen, dass dieses global zu verstehen ist. Beharrlichkeit und gerade in Bezug auf Frauen und Frauenrechte keineswegs der Verzicht müsse immer mitgedacht werden. „Jetzt geht es darum, nachhaltig zu fordern, um für uns aber auch richtigerweise für unsere Kinder und Kindeskinder einen Mehrwert zu erzielen“, so Anette Klaas.

Mit Abstand gute Unterhaltung. Frauen können das. | Bild: Gurdrun Deinzer

Frauen seien es, die mit ihrem Handeln, etwa beim Einkauf von Kleidung und Nahrung oder bei der Erziehung von Kindern an großen Stellschrauben drehten. Klimawandel, Kriege um Rohstoffe, Ausbeutung und Machtmissbrauch fingen im Kleinen an. „Heute Abend fühle ich mich im Kreis der bewussten Menschen, die diese Themen ernst nehmen und frauenpolitisch angehen.“

Bürgermeister Joachim Burger hob in seinem Grußwort hervor, dass eigentlich alles geritzt wäre, würde man sich nur allgemein an die 1949 niedergeschriebene Vorgabe der Mütter und Väter des Grundgesetzes, Artikel 3, halten: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“

In freundlicher Eintracht servierten die beiden Gastgebervereine ein Drei-Gänge-Menü der nachhaltigen Extraklasse. „Wir hatten eine Kräuterpädagogin zu Gast, bei der ich mir Impulse geholt hat“, erläuterte Mona Basler, die zusammen mit der Köchin des Ja-Vereins allwöchentlich 35 bis 70 Essen kocht, die dann auch ausgefahren werden.

Eine Garantin für nachhaltige Küche: Mona Basler. | Bild: Gurdrun Deinzer

Die Sitzordnung hatte ein Architekt ausgetüftelt, so saßen eng Vertraute nebeneinander ansonsten wurde freundlich Abstand gehalten.

Verbindend waren die stimmungsvollen Lieder, die Vera Maier fantastisch beseelt zwischen den Gängen mit Leben füllte. Ihrem Stil und dem virtuosen Akkordeonspiel von Thomas Allgeier war es zu danken, dass ganz nebenbei durchaus deutlich Herbes, wie eine Entmannung im Schlafgemach, fast unschuldig wirkte.

Ein betörendes Duo: Tavernenlieder mit Thomas Allgeier und Vera Maier. | Bild: Gudrun Deinzer

Auch die Geschichte der beiden in der Hochschwarzwälder Hausbesetzerszene, mit russisch klassischer Melodie, in Alemannischer Sprache vorgetragen, hatte trotz anderen Inhalts einen durchaus bürgerlichen Anstrich: „Auch Beziehung hen mir besser welle läbe, keine Pflicht, kein Zwang und auch nicht monogam. Der Versuch het uns viel Nerven koschtet doch inzwischen werdet d‘Lenden lahm.“ Ob verträumt erinnernd oder schwelgend in Erinnerung an nie wahrgewordene Träume – die Frauen haben die Lieder genossen und begeistert gefeiert.