Eine 58-jährige ist am Donnerstag, 8. Juni, 15.20 Uhr, bei Schopfheim im Landkreis Lörrach mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl so schwer verunglückt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung vom Freitag, 9. Juni.

Hier war die Frau unterwegs

Laut Angaben war sie mit ihrem Gefährt auf dem Unteren Wiesenhaldenweg, einem Wanderweg, zwischen Maulburg und Langenau unterwegs. An einer Stelle, die für ihr Fahrzeug zu schmal war, fuhr sie der Polizei zufolge zu weit rechts.

Das Hinterrad geriet in die steil abfallende Böschung. Das Fahrzeug samt Frau stürzte etwa drei Meter den Abhang hinunter. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam.

Für die Rettung und Bergung waren Feuerwehr, Bergwacht, Notarzt, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber im Einsatz. (pm/neu)