„Wir haben Errungenschaften zu verzeichnen, aber jetzt ist es wieder rückläufig, in was für einer Welt leben wir“, sagte Anette Klaas. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Waldshut bezog sich mit dieser Aussage auf den Kampf von Frauen um Gleichberechtigung. Klaas war Gastgeberin einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Landratsamt Waldshut, der auf recht große Resonanz stieß. Die Stuhlreihen waren gut gefüllt, auch ein paar Männer waren gekommen.

Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Landratsamt Waldshut: Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter (links) mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Waldshut, Anette Klaas und Adrian Schmidle, Bürgermeister von Murg. | Bild: Ursula Freudig

Der Abend, der mit einem Apéro begonnen und mit einem Film geendet hatte, war unter dem Strich ein Aufruf, eine Ermunterung der Frauen, sich politisch zu betätigen. „Wenn mehr Frauen in politischen Gremien mitsprechen, können wir ein kleines Stück die Welt verändern“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte.

Frauen motivieren

Klaas blickte auf das vom Bund geförderte Aktionsprogramm „Kommune-Frauen in die Politik“ zurück, dessen Umsetzung Schwerpunkt ihrer Arbeit im vergangenen Jahr war. Im Mai läuft es aus. Alle Angebote im Rahmen des Programms hatten das Ziel, Frauen zu motivieren, sich in ihren Gemeinden politisch zu engagieren. Am aufwändigsten war laut Klaas die Umsetzung eines Mentoring-Angebots, bei dem erfahrene Politikerinnen und Politiker Frauen an der Seite standen, die mit dem Gedanken spielen, in die Kommunalpolitik einzusteigen.

Ärztin Nora Gleissner (l.) und Ann-Dorothée Zühlke, Geschäftsführerin Frauenhaus. | Bild: Ursula Freudig

20 Paare konnten gebildet werden, die sich auch jetzt noch regelmäßig austauschen. Klaas erzählte auch von ihren eigenen, positiven Erfahrungen in der Kommunalpolitik. Seit Sommer 2019 ist sie Stadträtin (FDP).

Auch Rita Schwarzelühr-Sutter, Bundestagabgeordnete der SPD, forderte die Frauen auf, sich politisch einzubringen, bei Gemeinderatswahlen zu kandidieren und für Demokratie und Gleichstellung zu kämpfen, damit Erreichtes nicht wieder verloren gehe. „Rechtspopulistische Bewegungen bedrohen Erreichtes, sie sehen Frauen gerne wieder hinter dem Herd“, sagte sie. Bei dem gezeigten Film handelte es sich um den Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ von Torsten Körner.

Organisationen informieren

Der Film macht bewusst, wie hart erkämpft auch in Deutschland das politische Mitwirken von Frauen war, wie viel Mut und Kraft die Frauen brauchten, um in der männer-dominierten Bonner Republik Fuß zu fassen. Auch wenn vieles anders geworden ist – wie schlecht es immer noch um Frauenrechte bestellt ist, wie sehr Frauen weltweit Diskriminierung, Hass und Gewalt ausgesetzt sind, zeigten Info-Stände des Frauen- und Kinderschutzhauses Kreis Waldshut und von Amnesty International.