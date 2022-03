Als Erstplatzierter geht der Albbrucker Fliesenleger und amtierende Europameister in seinem Berufsfach, Yannic Schlachter, aus dem Qualifizierungswettkampf für die Weltmeisterschaften im Herbst in Shanghai hervor. Damit bekommt er es im Oktober bei mit 1400 Kollegen aus 60 Ländern zu tun.

Konkurrenz bei Qualifikation chancenlos

Bei der viertägigen Qualifizierung im niedersächsischen Bad Zwischenahn setzte sich der 23-jährige Schlachter am Ende deutlich gegen die vier Mitbewerber aus ganz Deutschland durch, wie aus einer Mitteilung der Landesvereinigung der Bauwirtschaft Baden-Württemberg hervorgeht.

Dabei hatten es die Wettbewerbsaufgaben ganz schön in sich. Gefordert waren Präzision ebenso wie fachliches Können: Es galt, den Erfurter Hauptbahnhof, das Rad aus dem Stadtwappen, die Jahreszahl „22“ sowie auch die Initialen der Teilnehmer mit Fliesen zu gestalten.

„Ich bin überrascht, dass ich so deutlich gewonnen habe,“ kommentiert Yannic Schlachter seinen Sieg. Das sei aber zugleich Ansporn, denn nach der Europameisterschaft wolle er nun unbedingt auch den Weltmeistertitel holen. Die Aufgabe in Shanghai werde sicher schwierig, ist er sich bewusst: „Aber ich bin voller Tatendrang und sehe mich weit vorn: Wir wollen den Titel verteidigen.“

WorldSkills 2022 Der 46. WorldSkills-Wettbewerb wird vom 16. bis 17. Oktober 2022 in Shanghai, China, mit über 1.400 Teilnehmern aus mehr als 60 Ländern und Regionen ausgetragen. Insgesamt wird es über 60 Berufswettbewerbe geben. Mit dabei ist das Team Germany mit rund 100 jungen Fachkräften, darunter das Nationalteam Deutsches Baugewerbe, in dem außer dem Beruf Fliesenleger auch die Beton- und Stahlbetonbauer, Maurer, Stuckateure und Zimmerer vertreten sind. Mit der Teilnahme an internationalen Berufswettbewerben werden die besten Nachwuchskräfte gefördert.

Bundestrainer vom Albbrucker Fliesenleger beeindruckt

„Im Vergleich zu den Deutschen Meisterschaften in Erfurt war die Vorgabe noch anspruchsvoller“, kommentiert Andreas Beyer, Team-Manager der Fliesen-Nationalmannschaft. Beyer ist zuversichtlich, dass das deutsche Team seinen Titel in Shanghai verteidigen werde.

Der Albrucker Fliesenleger spiele dabei voraussichtlich sogar eine entscheidende Rolle, meint der Bundes-Team-Manager: „Mit Yannic Schlachter haben wir den Besten der Besten.“ Er bringe die erforderliche Erfahrung mit und zeige kontinuierlich starke Leistung. „Wir werden gemeinsam auf das große Ziel hintrainieren.“



Vor allem zeigt sich Trainer Marcel Beyer, der den WM-Teilnehmer in Shanghai betreuen wird und zudem Mitglied der internationalen Jury bei den World-Skills – so der offizielle Titel der Meisterschaft – ist, von Schlachters Charakterstärke, Präzision und Zielstrebigkeit beeindruckt: „Das sind die entscheidenden Voraussetzungen, die ihn auf dieses hohe Qualitätsniveau gebracht haben.“

Als nächstes folgt Intensivtraining

Sechs Trainingswochen wird Yannic Schlachter nun absolvieren. „Wir wollen und müssen optimal vorbereitet in den entscheidenden Wettkampf gehen“, erklärt Marcel Beyer.

Die deutsche Fliesen-Nationalmannschaft hatte die letzte Weltmeisterschaft, die World-Skills 2019 in Russland, gewonnen. Bei den Euro-Skills 2021 in Graz hat Yannic Schlachter für das deutsche Team die Goldmedaille geholt und ist damit Europameister geworden.