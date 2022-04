Auch wenn die meisten Corona-Verordnungen gefallen sind, heißt das nicht, dass die Menschen keine Masken mehr tragen oder sich zu nah kommen. Besonders Unternehmen am Hochrhein behalten die Hygienemaßnahmen und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am Arbeitsplatz, teilweise auch im Kundenverkehr, bei. Der SÜDKURIER hat bei Sto in Stühlingen-Weizen, Franke in Bad Säckingen und der Sparkasse Hochrhein nachgefragt.

Sto in Stühlingen-Weizen

Der Fassadenspezialist Sto mit Sitz in Stühlingen-Weizen hält an Maske und Abstand fest, wie Thade Bredtmann, Personalleiter der Sto-Gruppe, auf Nachfrage des SÜDKURIER schreibt: „Unser oberstes Ziel war und ist es, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.“ Deshalb gelte in den Sto-Verkaufscentern in Deutschland für das Fachpublikum, also Maler und Stuckateure, weiterhin die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.

Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften

Die Mitarbeiter müssten weiterhin eine Schutzmaske tragen, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlassen. Und immer dann, wenn der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. Bis zum 20. März galt bei Sto laut Bredtmann am Abeitsplatz die 3G-Regel. „Mit dem Wegfall der gesetzlichen Pflicht wurde diese Maßnahme auch bei Sto eingestellt“, schreibt der Personalchef. Weiter würden eine Reihe anderer Schutzmaßnahmen wie die Einhaltung der AHA-L-Regel gelten – also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften.

Kreis Waldshut Ganz ohne Maske – wie trügerisch ist die neue Freiheit? Das könnte Sie auch interessieren

Covid-19-Team beobachtet die Entwicklung

Das Unternehmen habe gleich zu Beginn der Pandemie ein Covid-19-Team mit Vertretern aus verschiedenen Unternehmensbereichen etabliert. Es habe die Entwicklung und die Anordnungen der Behörden permanent im Blick behalten und ein Maßnahmenprogramm aufgestellt.

Zum Schutz der Gesundheit der Belegschaft und zur Absicherung der Geschäftsfähigkeit des Unternehmens. Dazu zählten Hygieneregelungen, arbeitspolitische Schritte wie Homeoffice, zeitversetztes Arbeiten oder die Einschränkung von Dienstreisen.

Mit großer Disziplin und Teamgeist

Bredtmann lobt die große Disziplin und den Teamgeist der Sto-Mitarbeiter bei der Umsetzung aller Maßnahmen: „Deshalb ist das Unternehmen in den vergangenen Monaten verhältnismäßig gut durch die herausfordernde Zeit gekommen.“

Die Verantwortlichen bei Sto könnten den Wunsch der Bevölkerung nach Lockerung der Schutzmaßnahmen nachvollziehen. Bredtmann: „Aber wir möchten im Sinne des Gesundheitsschutzes derzeit weiterhin Vorsicht walten lassen.“

Franke GmbH, Bad Säckingen

Ähnlich sieht es bei der Franke GmbH Bad Säckingen, der deutschen Produktions- und Vertriebsgesellschaft der Franke Home Solutions als Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche, aus. „Seit Beginn der Pandemie konnten wir umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen in unserem Haus umsetzen“, schreibt Pressesprecher Tobias Homberger. Der Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter habe auch hier oberste Priorität.

Hochrhein Erster Schultag ohne Maskenpflicht: Wie sich Schüler und Lehrer damit fühlen Das könnte Sie auch interessieren

Das Unternehmen bietet weiterhin Tests an

Die Übergangsfrist des Landes Baden-Württemberg ist beendet, Franke wolle aber einige Maßnahmen fortführen: Hygiene, Abstand, Maske und Tests. Gründliches Händewaschen und regelmäßiges Desinfizieren gehören ebenso dazu wie der Mindestabstand von 1,50 Meter unter den Mitarbeitern. Weiter müssten auf dem Betriebsgelände medizinische Masken getragen werden. Und Franke hält sein Testangebot aufrecht.

Sparkasse Hochrhein:

Eine generelle Maskenpflicht gibt es bei der Sparkasse Hochrhein nicht, wie Pressesprecherin Ramona Gisinger im Telefonat mit dem SÜDKURIER mitteilt. Weder intern in den Betriebsgebäuden, noch im Publikumsverkehr an den Schaltern.

„Wir bitten unsere Kunden zum eigenen und zum Schutz unserer Mitarbeiter, weiterhin eine Maske zu tragen“, sagt sie. Laut Beobachtungen ihrer Kollegen, hätten in den vergangenen Tagen tatsächlich die meisten Kunden noch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

Waldshut-Tiengen Verkaufsoffener Sonntag in Waldshut: So läuft der erste Tag ohne Maskenpflicht im Handel Das könnte Sie auch interessieren

In den Büros und Fluren gilt laut ihren Angaben: Wenn der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden könne, müssten die Angestellten keine Maske tragen. Wenn nicht, empfehle die Sparkasse ihren Mitarbeitern die Maske.