Die 53-Jährige hatte gegen 11 Uhr angehalten, weil mitten auf der Straße ein verletzter Mäusebussard saß, um den sich die Frau kümmern wollte. Weil sie vor dem Aussteigen die Handbremse wohl nicht richtig angezogen hatte, machte sich der Fiat auf dem abschüssigen Straßenstück selbständig, fuhr eine Böschung hinunter und kam erst im Hinterbach zum Stehen. Eine Abschlepp-Firma musste den Wagen bergen. Der Fiat soll den unfreiwilligen Ausritt ins Bachbett unbeschadet überstanden haben, so die Polizeiangaben. Der verletzte Bussard sei in der Zwischenzeit von der Straße gehüpft und habe von einer fachkundigen Frau zur Pflege in Obhut genommen werden können.