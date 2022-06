Die Feuerwehren der Gemeinde Herrischried löschten heute Abend einen Brand schnell und effektiv, bevor er größeren Schaden anrichten konnte. In einem ehemaligen Bauernhaus in Niedergebisbach war es zwischen 19 und 20 Uhr im früheren Ökonomieteil zu einem Feuer gekommen. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Bei dem Bauernhaus in Niedergebisbach kam es am Donnerstag Abend zu einem Brand. Nachbarn hatten den Rauch entdeckt. So konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. | Bild: Gerber, Andreas

Nachbarn entdeckten Rauchentwicklung

Nach Mitteilung von Herrischrieds Kommandant Patrick Schlageter hatten Nachbarn die Rauchentwicklung entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Abteilungen Niedergebisbach-Hornberg und Herrischried waren schnell vor Ort. Aufgrund der Alarmierung eines Brandes in einem Wohnhaus wurde sicherheitshalber auch die Drehleiter aus Todtmoos angefordert, so Schlageter. Denn beim Ausrücken wisse man nie genau, was einen erwartet.

Todtmoos Update: Der Brand im Bauernhaus ist unter Kontrolle – das ist der aktuelle Stand Das könnte Sie auch interessieren

Menschen wurden nicht verletzt

Und in der Tat ist das Haus bewohnt. Aber es kamen keine Menschen zu Schaden. Der brennende Bereich im ehemaligen Stall war schnell eingegrenzt und gelöscht, so Schlageter. Bei einem Fenster schlugen die Flammen aber nach außen und erreichten bereits das Unterdach. Glücklicherweise war die Feuerwehr frühzeitig am Brandort. Hätte das Feuer aufs Unterdach übergegriffen, wäre es möglicherweise wegen des dadurch entstehenden Kamineffektes schnell zu einem Dachstuhlbrand gekommen, vermutet Kommandant Schlageter.

Rickenbach Wohnhaus in Altenschwand in Flammen Das könnte Sie auch interessieren

Polizei untersucht Brandursache

Neben den Feuerwehren waren auch die Polizei und das Roten Kreuz vor Ort. Die Polizei untersucht die Brandursache. Die Feuerwehren rückten gegen 21 Uhr wieder ab.