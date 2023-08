Das Landratsamt Waldshut hebt laut einer Mitteilung das seit 23. August geltende Feuerverbot für den Landkreis zum heutigen Dienstag, 29. August, auf. Die Niederschläge und kühleren Temperaturen der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass sich die Waldbrandgefahr deutlich verringert hat. Der Waldbrandgefahrenindex für den Landkreis liegt laut Deutschem Wetterdienst derzeit bei 1. Dementsprechend liegt eine sehr geringe Gefahr vor. Zum Vergleich: Am 23. August, an dem Tag, als das Verbot in Kraft trat, lag der Index bei Stufe 4 von 5. Damit besteht keine unmittelbare Gefahr mehr für den Wald durch das Anzünden oder Unterhalten von Feuer oder offenem Licht.

Gemäß Paragraf 1 Absatz 1 der Polizeiverordnung des Landratsamts Waldshut vom 2. August 2023 kann somit das Anzünden oder Unterhalten von Feuer oder offenem Licht im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 Metern zum Wald gemäß den Bestimmungen Paragraf 41 Landeswaldgesetz Baden-Württemberg wieder gestattet werden. Das Landratsamt Waldshut hat deshalb das Verbot vom 23. August, das das Unterhalten von Feuern und von offenem Licht im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 Meter vom Wald untersagt, aufgehoben. Die Aufhebung tritt am heutigen Dienstag, 29. August, in Kraft.