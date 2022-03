Die Telefonanschlüsse vieler Polizeidienststellen im Bereich des Präsidiums Freiburg waren am Montagmorgen, 7. März, nicht erreichbar, wie die Pressestelle der Behörde in ihrer Mitteilung schreibt. „Die Dienststellen sind nicht über ihre zugeordneten Telefonnummern erreichbar“, heißt es. Nicht davon betroffen war der Notruf 110. Er sei problemlos erreichbar gewesen. Am Nachmittag war die Störung wieder behoben.

Auch Baden-Württemberg betroffen

Betroffen waren offensichtlich Kunden des Telekommunikationsanbieters 1&1 Versatel, der die Störung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bestätigt haben soll. Betroffen waren Telefonverbindungen, die über das Internet laufen. Vor allem seien in etlichen Städten die Notrufe, teils auch die Stadtverwaltungen nicht über das Festnetz erreichbar gewesen. „Auch einige in Baden-Württemberg waren betroffen“, informiert die Pressestelle von 1&1 auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Unter anderem waren auch die Leitungen der Stadtverwaltung Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz am Vormittag „tot“.

Keine Probleme mit dem Notruf

„Wir haben soeben das Freizeichen erhalten“, meldet Stefan Kraus von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg in einem Telefonat mit dem SÜDKURIER kurz nach 14 Uhr. Er versichert noch einmal, dass der Notruf zu keiner Zeit ein Problem gewesen sei. Welche Dienststellen auch in den Landkreisen Lörrach und Waldshut betroffen waren, kann er nicht sagen. „Sie haben teils ihre eigenen Verträge.“

Kaum Einschränkungen im Revier Waldshut-Tiengen

Wie Sprecher Mathias Albicker mitteilt, sei der Telefondienst im Polizeirevier Waldshut-Tiengen kaum eingeschränkt gewesen. „Phasenweise hat es Störungen gegeben, teils sind Gespräche abgebrochen worden“, schildert er. Aber die Anrufer seien im Großen und Ganzen problemlos durchgekommen. „Jetzt funktioniert alles wieder reibungslos.“

Keine Störung bei DRK und Landratsamt

Beim DRK-Kreisverband Waldshut habe alles reibungslos funktioniert, sagt Rettungsdienstleiter Heiko Zimmermann. „Hätte es eine Störung gegeben, hätten wir das mitbekommen“, ergänzt er. Auch aus den Behörden kam keine Meldung. „Wir wissen davon nichts“, sagt Landratsamtssprecher Tobias Herrmann. Seit Freitag gebe es allerdings Probleme mit diversen E-Mails. Was nichts mit der aktuellen Störung zu tun hat.

Telekom- und Vodafone-Netze stabil

Das Netz der Deutschen Telekom und die Netze des Anbieters Vodafone waren laut Aussagen der jeweiligen Pressestellen aus Nachfrage nicht von der Störung betroffen. Beide melden gleichlautend: „Die Netze laufen stabil.“