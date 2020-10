Urlaube in fernen Ländern sind wegen der Pandemie bis heute nur in stark eingeschränktem Umfang möglich. Umso mehr rückten bei unserem Fotowettbewerb, bei dem die Titelseite des Alb-Bote vor der Ferienkulisse abgelichtet werden soll, näher gelegene Ziele in den Vordergrund.

In der Weinbauregion um Sasbachwalden in der Ortenau etwa entstand das originelle Foto, auf dem Gerda Rebmann aus Stühlingen-Mauchen ihren Mann Bernhard Rebmann in einem speziellen Häuschen mitten in einem Rebberg in Szene gesetzt hat. Das Motiv ist eines von zehn Siegerbildern, die von der Jury wie jedes Jahr unter den Einsendungen ausgewählt wurden. Trotz der besonderen Umstände konnte der Wettbewerb, der bereits zum 21. Mal ausgerichtet wurde, wieder eine rege Beteiligung verzeichnen.

Wie schön man auch zu Hause Ferien machen kann, zeigt exemplarisch das ebenfalls zu den Gewinnerfotos zählende Bild „Abgetaucht im Gartenpool“, das Einsenderin Karin Stark aus Hohentengen-Lienheim und ihren Enkel Finn Stark an einem Bilderbuch-Sommertag mit wolkenlosem blauen Himmel zeigt.

Zu den weiteren Schauplätzen prämierter Bilder zählen unter anderem die Nordseeküste, der Bodensee und die Schweizer Alpen. Und auch in diesem Jahr waren, wenngleich in deutlich geringerer Zahl, Einsendungen mit exotischen Ferienzielen dabei.

Dazu gehörte, eine Premiere in der Geschichte des Alb-Bote-Fotowettbewerbs, eine Szene mit einem Delfin. Sven Meier aus Lauchringen hat das Foto von dem Meeressäuger und seinem zehnjährigen Sohn Max auf der niederländischen Karibikinsel Curacao aufgenommen.

Nicht ganz so weit südlich, jedoch in einem klassischen Urlaubsland der Deutschen, entstand das unter den zehn prämierten Fotos ausgewählte Siegermotiv. Das malerische Bild hat Luigi Minicozzi aus Klettgau-Erzingen auf der Insel Burano in der Lagune von Venedig aufgenommen.

Das sind die Gewinner Das sind die Sieger des Alb-Bote-Fotowettbewerbs 2020: Luigi Minicozzi, Klettgau (Hauptpreis); Sven Meier, Lauchringen; Karin Stark, Hohentengen; Carsten Hinze, Waldshut-Tiengen; Verena Schmidt, Albbruck; Walter Meier, Lauchringen; Gerda Rebmann, Stühlingen; Wilhelm Roith, Lauchringen; Uschi Wetzel, Ühlingen-Birkendorf; Walter Himmelsbach, Klettgau.

Die Mitglieder der Jury waren: Melanie Mallinovski vom Marketing der Stadtwerke Waldshut-Tiengen als Wettbewerbs-Sponsor; Eva Ünal, Inhaberin eines Fotostudios in der Waldshuter Gartenstraße; Gilberto Cammisa, Grafik-Designer aus Waldshut-Tiengen und verantwortlich für Werbung und Design der Stadtwerke; Roland Gerard, Redaktionsleiter des Alb-Bote. Alle vier zeigten sich begeistert von der Fülle kreativer Beiträge. Fotografin Eva Ünal: „Auch beim Urlaub zu Hause lassen sich viele schöne Motive finden. Das haben die Teilnehmer gut umgesetzt.“

Als Hauptpreis gibt es einen Waldshut-Tiengener Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro, für die übrigen neun Fotos im Wert von jeweils 100 Euro. Die Preise wurden von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen gestiftet, die auch in diesem Jahr den Wettbewerb unterstützt haben.