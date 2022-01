„Entschuldigung, habe ich gestern hier meinen Impfausweis vergessen?“, fragt eine junge Frau am Aufnahmeschalter des Mini-Kreisimpfzentrums (KIZ) in Lauchringen. „Ist er das?“, erwidert Dagmar Santl freundlich und zieht einen gelben Pass unter dem Tresen hervor. Erleichtert und dankbar nimmt die am Vortag Geimpfte das Dokument entgegen.

Es sind Menschen wie Dagmar und Thomas Santl, die der Impfkampagne des Landkreises Waldshut ein Gesicht geben. Stellvertretend für alle, die sich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie einsetzen, überreichte der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner dem Ehepaar Santl vor den Feiertagen einen Geschenkkorb. „Das ist mein Dank an die Leute, die an der Front stehen“, erklärte der Politiker.

„Das ist aber eine gelungene Überraschung“, freute sich Dagmar Santl über den Kurzbesuch von Felix Schreiner im Mini-KIZ, der von Landrat Martin Kistler und dem Lauchringer Bürgermeister Thomas Schäuble begleitet wurde.

Kistler betonte: „Der Einsatz der Pensionäre ist ein Segen.“ Zahlreiche Ruheständler des Landratsamts arbeiteten im vergangenen Jahr im inzwischen aufgelösten Kreisimpfzentrum in Tiengen und sind weiterhin im Einsatz in den vier Mini-KIZ in Lauchringen, Bad Säckingen, Häusern und Bonndorf. Dagmar Santl war selbst viele Jahre im Amt für Soziale Hilfen tätig, Thomas Santl ist der frühere Kreisbrandmeister.

Seit zehn Jahren führt Felix Schreiner nach eigenen Angaben seine Danke-Aktion vor dem Jahreswechsel durch. Im vergangenen Jahr hatte der Abgeordnete die Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade aus Müllheim besucht, die zu jenem Zeitpunkt in den Schutzräumen des Landratsamts Waldshut das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten unterstützten.

Anlässlich der jüngsten Aktion in Lauchringen nutzte Landrat Kistler die Gelegenheit, allen Bürgermeistern des Landkreises für die enge Zusammenarbeit bei der Abstimmung von Impf-Aktionen wie den Impfbus-Terminen, den Sonderimpftagen und den Mini-KIZ stellvertretend bei Thomas Schäuble zu danken.

Zudem lobte er den Einsatz von Olaf Boettcher, dem Pandemiebeauftragten des Landkreises. Kistler und Schreiner appellieren an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Am ersten Werktag des Jahres haben alle vier Mini-KIZ ihren regulären Betrieb wieder aufgenommen.