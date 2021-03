von Heinz J. Huber

Eine neue Corona-Smartphone-App zur Rückverfolgung von Infektionsketten fordern zwei FDP-Kreisräte als Angebot im Landkreis Waldshut. Der Landrat steht mit seiner Gesundheitsbehörde parat, wenn das Land Baden-Württemberg in das neue System einsteigt.

Kreisrat Rolf Metzger fragte Landrat Martin Kistler in der jüngsten Kreistagssitzung nach dem Ergebnis des Vorstoßes seines FDP-Kollegen Klaus Denzinger in einer früheren Sitzung. Die „Luca-App“ war unter anderem in einer Fernseh-Talkshow und im SÜDKURIER vorgestellt worden. Sie biete der Gesundheitsbehörde mit der Nachverfolgung von Infektionsketten auf Knopfdruck das, was die amtliche Corona-App versprochen habe, so die liberalen Kreisräte. Sie wollen das Gastgewerbe, Museen, Kinos und andere Einrichtungen mit großen Menschenansammlungen dazu bringen, dass sich Besucher dort mit einem QR-Code einloggen können.

Warten auf Entscheidung des Landes

Laut Landrat Martin Kistler hat sich das Gesundheitsamt, das zu seiner Behörde gehört, mit der Luca-App befasst. Man habe erwogen, das Datenerfassungssystem regional einzuführen, eventuell gemeinsam mit den Nachbarlandkreisen. Aktuell wartet er die Entscheidung des Landes Baden-Württemberg ab, das sich nach seinem Kenntnisstand mit der neuen App befasst.

Mit Programmen dieser Art auf dem Mobiltelefon können die Behörde und der Nutzer im Fall einer Corona-Infektion die Kontakte des Infizierten auf Knopfdruck zurückverfolgen und Kontaktpersonen frühzeitig warnen.