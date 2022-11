von sk

Der BMW war am Samstag, 19. November, kurz vor 13.30 Uhr, im Umfahrungstunnel Neuhof in Lenzburg unterwegs. Laut Meldung der Kantonspolizei Aargau konnte dessen Lenker das Fahrzeug noch knapp bis zum Tunnelende in Richtung Wohlen lenken, bevor der SUV in Flammen aufging.

Der alarmierten Regio Feuerwehr Lenzburg gelang es, den Brand rasch zu

löschen. Es wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug sowie an der Straßen- und Tunneleinrichtung entstand großer Sachschaden. Die Lösch- und Bergungsarbeiten dauerten bis kurz nach 21 Uhr an. Während dieser Zeit wurde der Verkehr

umgeleitet.

Die Brandursache ist noch unklar und wird nun durch die Kantonspolizei Aargau abgeklärt.