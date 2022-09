von Susanne Schleinzer-Bilal

Viel Anklang fanden die neuen Räumlichkeiten der Fachstelle Sucht, die unter dem Motto „alles in einer Hand“ in die Kaiserstraße 17 mit Eingang auf dem Johannisplatz gezogen ist. Am Tag der offenen Tür konnten zunächst die geladenen Gäste während eines Empfangs einen Blick auf die neuen Räume und die Fachbereiche werfen. Oliver Kaiser, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Landesverbands, war voll des Lobes. „Alles hat seinen Platz gefunden“, schwärmte er und lobte: Die Fachstelle sei mitten im Stadtzentrum und nicht in irgendeinem Gewerbegebiet. Auch Landrat Martin Kistler stimmte in das Lob ein: „Anonymität ist durch den Eingang am Johannisplatz gewährleistet, der Zugang ist barrierefrei und die Räume sind sehr ansprechend.“ Beratung, Behandlung, Prävention – „wir machen eigentlich nichts anderes als vorher auch, aber die Zusammenlegung ist ein Meilenstein“, begrüßte Einrichtungsleiter Jonas Firnkes die Gäste. Er freue sich, dass es endlich geklappt habe. „Das Besondere: Wir sind die einzige Einrichtung mit Suchthilfe aus erster Hand“, fuhr Firnkes fort. Gegründet worden sei die Fachstelle 1966 in Säckingen. 1979 sei sie dann nach Waldshut gezogen. Nun sind die Räumlichkeiten zusammengezogen. „Wir haben nun alle Kompetenzen an einem Ort“, so Firnkes.

„Lohnt sich das was wir machen?“, fragte Oliver Kaiser und stellte einige Zahlen vor. 1,8 Millionen Menschen in Deutschland seien alkoholabhängig, über 600.000 drogenabhängig, 1,9 Millionen medikamentenabhängig. Dies alles verursache einen volkswirtschaftlichen Schaden von 57 Milliarden Euro jährlich. Bei 65 Prozent werde das Problem durch Suchthilfe gebessert, 22 Prozent gingen in eine Reha, so Kaiser. Für einen Euro Suchthilfe würden 23 Euro eingespart. 1968 sei Sucht als chronische Erkrankung anerkannt worden, ergänzte Kistler: „Sucht ist keine Charakterschwäche und Präventionsmaßnahmen haben eine große Bedeutung“.