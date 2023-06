Seit Anfang Mai 2023 leitet die Spanierin Lucia Leal Couso das Amt für Wirtschaftsförderung des Landkreises Waldshut. Sie ist die Nachfolgerin von Thomas Vogel. Mit der Juristin und Wirtschaftsexpertin habe das Landratsamt „eine Fachfrau mit internationaler Expertise für die Leitung der Wirtschaftsförderung“ gewonnen, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Sie hat im nordspanischen Oviedo Rechtswissenschaften studiert und danach an der Ruhr-Universität in Bochum einen Master erworben. Die Entscheidung für den Landkreis Waldshut sei aufgrund des „ausgezeichneten Schulangebots in der Region“ gefallen, berichtet das Landratsamt weiter.

Seit Anfang des neuen Schuljahrs lebt die fünfköpfige Familie in Wutöschingen, wo die drei Kinder die Alemannenschule besuchen. Die 47-jährige Lucia Leal Couso bringt eine lange Berufslaufbahn in der Wirtschaft mit. So war sie unter anderem tätig bei der spanischen Außenhandelskammer in Frankfurt und war Chefsyndikus beim FC Schalke 04. Zuletzt lebte sie mit ihrer Familie sieben Jahre in São Paulo und Zagreb. Nun setzt sie sich für die regionale Wirtschaft im Landkreis Waldshut ein.

Als Leiterin Wirtschaftsförderung ist sie erste Ansprechpartnerin für alle Unternehmen in der Region und Bindeglied zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie weiteren Institutionen. Aktuell beschäftigt sich die 47-Jährige mit der Frage, wie künstliche Intelligenz die Arbeit der kleineren und mittleren Unternehmen erleichtern und einen Ausgleich für den Fachkräftemangel sein kann. Wissenstransfers und Energieversorgung sind weitere Themen auf ihrer Liste, zu der selbstverständlich auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Schweiz gehören.

„Ich freue mich, dass wir mit Lucia Leal Couso eine kompetente Führungskraft für den Landkreis gewonnen haben, die unsere regionalen Unternehmen und Gemeinden unterstützt“, wird Landrat Martin Kistler in der Mitteilung zitiert. Lucia Leal Cuoso fühlt sich samt Familie bereits wohl in der Region.