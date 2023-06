Gleich zwei Mal, bei Efringen-Kirchen und Istein, hat ein Exhibitionist am Rheinufer die Blicke auf sich gezogen: Am Montag, 5. Juni, und einen Tag drauf, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Sein erster Auftritt ist am Isteiner Schwellen

Zunächst wurde er am Montag, gegen 17 Uhr, bei den Isteiner Schwellen gesehen. Zeugen hätten ihn als etwa 50-jährig, sonnengebräunt und schlank beschrieben.

Einen Tag später taucht er in Efringen-Kirchen auf

Offensichtlich derselbe Mann trieb einen Tag später, gegen 19.15 Uhr, am Rheinauenweg in Efringen-Kirchen, unweit der ersten Stelle, sein Unwesen. Er fiel erneut durch exhibitionistische Handlungen auf. Aussagen von Beobachtern darauf hin, dass es sich um denselben Mann handelte.

Die Beschreibung passt zum Fall am Tag zuvor

Laut deren Aussage sei der Mann etwa 55-jährig, etwa 1,75 Meter groß mit kurzen, grauen Haaren und ausgeprägten Geheimratsecken. Er soll mit freiem Oberkörper aufgetreten sein, dabei fiel seine sonnengebräunte Haut auf. Später soll er ein blaues T-Shirt getragen haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach (07621 176-0) entgegen. (pm/neu)