Gut sieben Monate vor der Europawahl am 9. Juni 2024 hat die FDP bei einer Landesvertreterversammlung ihre Spitzenkandidaten für Baden-Württemberg gekürt. Auf Platz sechs der Landesliste ist mit Nathalie Wagner auch eine junge Politikerin aus Waldshut-Tiengen.

FDP seit Jahren ihre politische Heimat

Die 29-jährige gebürtige Ingolstädterin ist verheiratet und lebt in Waldshut. Wagner hat ein Bachelor-Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften absolviert und arbeitet als interne Unternehmensberaterin und Innovationsmanagerin bei einem Schweizer Unternehmen.

Die FDP hat sich bei Wagner schon vor einigen Jahren als politische Heimat etabliert, wie sie darstellt. Der „liberale und pragmatische Ansatz“ der Partei passe sehr gut zu ihr. In der Partei engagiert sie sich daher schon seit einigen Jahren nicht nur als Mitglied des Kreisverbands sondern auch als Beisitzerin im Bezirksverband Südwest der FDP-Nachwuchsorganisation „Junge Liberale“.

Zwischen verschiedenen Kulturen aufgewachsen

Als Frau, deren familiäre Wurzeln im rumänischen Siebenbürgen liegen, sei sie zwischen den Kulturen aufgewachsen und habe erlebt was Migrationshintergrund an Herausforderungen mit sich bringe. Sie habe sich daher schon früh als Europäerin verstanden, schildert Wagner in ihrer Nominierungsrede.

Die Europäische Union mit all ihren Errungenschaften erachte sie als hohes Gut, für dessen Erhaltung und Weiterentwicklung sie sich gerne einsetze. Denn: „Gerade in dieser Vielfalt und der Möglichkeit zur Zusammenarbeit sehe ich ein großes Potenzial in der Weiterentwicklung der europäischen Idee unter einem liberalen Verständnis“, so Wagner. Dafür brauche es mehr pragmatische und ökonomische Ansätze und weniger Ideologie, betont sie.