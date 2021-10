von sk

Aufgrund von Reinigungs-, Wartungs- und Mäharbeiten sind Teile der A 98 zwischen den Anschlussstellen Rothaus und Hauenstein ab heute dem morgigen Dienstag drei Tage lang tagsüber für den Verkehr gesperrt. Zunächst ist am Dienstag und am Mittwoch, 5./6. Oktober, von 8 bis 18 Uhr der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rothaus und Laufenburg gesperrt, teil das Landratsamt mit. Hier werden Reinigungs- und Wartungsarbeiten an den Brücken- und Tunnelbauwerken sowie Mäharbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird über die L 154 durch Laufenburg und Murg umgeleitet. Am Donnerstag, 7. Oktober, ebenfalls von 8 bis 18 Uhr, wird der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Laufenburg und Hauenstein gesperrt. An diesem Streckenabschnitt werden die halbjährlichen Mäh- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird über die L 154 durch Hauenstein und Luttingen umgeleitet.