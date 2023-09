Ein Wolf ist verantwortlich für den Tod eine Ziege Anfang September in der Gemeinde Bernau. Darüber informiert das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am Donnerstag in einer Mitteilung.

Der Fund

Die Ziege wurde am 2. September gefunden und der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt gemeldet. Fachleute der FVA haben die Situation vor Ort dokumentiert. Genetische Proben wurden für weitere Untersuchungen an das Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik geschickt.

Die Analyse

Die Analyse der genetischen Untersuchungen belegt nun laut Ministerium, dass ein Wolf die Ziege gerissen hat. Eine Individualisierung des Tiers sei nicht möglich gewesen, es konnte lediglich der Haplotyp HW01 festgestellt werden.

Der Hintergrund

Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region wurden über den Sachverhalt informiert. Die Gemeinde Bernau im Schwarzwald liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden – per E-Mail an info@wildtiermonitoring.de oder unter Telefon 0761 4018274. (sk)