Wiesental vor 15 Minuten

Es war Brandstiftung – Polizei beendet Ermittlung zu Feuer in Böllen

Für Spekulationen sorgte der Brand eines Anwesens in Niederböllen im Wiesental in der Nacht auf den 13. April. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Gebäude absichtlich in Brand gesteckt worden ist.