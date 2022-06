von Thomas Loisl Mink

Ein 56-jähriger Mann ist am Amtsgericht Lörrach vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen worden. Im August 2018 hatte es in einer Garage gebrannt, ein Porsche und ein Mercedes wurden dabei zerstört. Der Brand war vorsätzlich gelegt worden. Dass der 56-Jährige der Täter war, ließ sich vor Gericht jedoch nicht nachweisen.

„Die entscheidende Frage war: Waren Sie derjenige, der den Brand gelegt hat?“, sagte der Vorsitzende des Schöffengerichts, Richter Dietrich Bezzel am Ende der Verhandlung. Staatsanwalt Jürgen Schäfer war noch zu dem Schluss gekommen, es sei der Angeklagte gewesen. Es hatte einige Indizien gegeben, die gegen den 56-Jährigen gesprochen hatten. Der Porsche Cayenne, der dem Angeklagten und seiner Lebensgefährtin gehört hatte, war reparaturanfällig und der Angeklagte hatte vergeblich versucht, ihn zu verkaufen.

Das Gutachten Nach der Aussage des Brandsachverständigen hatte es keinen Zweifel daran gegeben, dass der Brand vorsätzlich verursacht worden war. Textilien waren auf den Autos abgelegt und mit einer brennbaren Flüssigkeit getränkt worden. Doch schon der Ablauf, wie und an welcher Stelle der Brand entzündet wurde, ließ sich im Nachhinein nicht mehr genau feststellen.

Auch dem Mann der Tochter der Lebensgefährtin des Angeklagten, dem der Mercedes AMG E 63 gehört hatte, war es nicht gelungen, das Auto zu Geld zu machen. Der Angeklagte hatte außerdem zugegeben, 45.000 Euro Schulden zu haben, die ein Motiv für einen Versicherungsmissbrauch gewesen sein könnten.

Textilien und Nitroverdünnung, mit denen der Brand gelegt wurde, hatten dem Angeklagten gehört. Er ist von Beruf Maler. Das hatte er gegenüber der Polizei zugegeben, aber gesagt, die Sachen seien zwar in der Garage, aber nicht an den Stellen gelagert gewesen, wo man sie nach dem Brand gefunden hat. Der Nitrokanister, in dessen Deckel der Täter ein Loch gebohrt hatte, um die Flüssigkeit besser dosieren zu können, stand auf dem Rücksitz des Porsche.

Allerdings waren weder der Porsche noch die Garagentore abgeschlossen gewesen. Doch gerade in dem Umstand, dass ein fremder Täter nicht hätte wissen können, dass diese Dinge in der Garage waren und wo sie aufbewahrt wurden, sah der Staatsanwalt als Hinweis, dass nur der Angeklagte oder jemand aus dem näheren Umfeld als Täter in Frage kam. Die Lebensgefährtin des Angeklagten war zum Tatzeitpunkt jedoch bei der Arbeit in der Gastronomie, der Eigentümer des Mercedes in Italien.

Der Angeklagte war in der Tatnacht auf Brandspuren wie Geruch, Ruß oder versengte Haare untersucht worden. Gefunden hat man nichts. Misstrauisch wurde die Polizei jedoch, weil er gerade gebadet und sich die Beine rasiert hatte. Der Staatsanwalt forderte für den 56-Jährigen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnten, da der Angeklagte nicht vorbestraft ist.

Verteidigerin Angela Furmaniak forderte einen Freispruch, da sie der Ansicht war, das Indiziengebäude breche vollkommen in sich zusammen. Die Polizei habe sehr früh nur in eine Richtung ermittelt. Die Garagen hätten tagsüber offen gestanden, es hätte also jeder sehen können, was darin gelagert wurde, und Spuren und Zeugen gab es keine. „Unfassbar viel bleibt unklar“, sagte die Verteidigerin.

Das sah auch das Schöffengericht so. „Man kann nicht ein Motiv an den Anfang stellen und dann fragen, passen die Indizien zu dem Motiv“, kritisierte Richter Bezzel die Ermittler. Tatsächlich sei nicht klar, wer alles Zugriff auf die Garage gehabt habe, zumal sie zum Teil offen stand. Zur Brandlegung wurden ausschließlich Sachen aus der Garage benutzt. Spuren wurden keine gefunden, und der 56-Jährige, der im Prozess keine Angaben machte, hatte der Polizei gegenüber alle Fragen nachvollziehbar beantwortet.

„Eine Motivlage ist nicht zu leugnen, aber eine Indizienkette liegt nicht ohne Zweifel vor“, sagte Richter Bezzel. Das Schöffengericht sprach den Angeklagten deswegen frei. Es billigte ihm auch eine Entschädigung dafür zu, dass seine Wohnung durchsucht worden war. Die Verfahrenskosten trägt bei einem Freispruch die Staatskasse.