Der Pharmakonzern Novartis wird künftig in Slowenien 24 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs abfüllen. Welche Auswirkung hat das auf den Produktionsstandort Stein gegenüber von Bad Säckingen?

Der Pharmakonzern Novartis und Impfstoffhersteller Biontech haben eine neue Produktionsvereinbarung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Herstellers abgeschlossen.Wie Novartis am Donnerstag informierte, will das Unternehmen an seinem sterilen