von Dirk Sattelberger

Gesehen hat den Felssturz im bewaldeten Hang an der Freiburger Straße niemand, aber gehört schon: „Da hat es gerumpelt“, berichtet Gerhard Asal vom städtischen Ordnungsamt in Todtnau. Das habe ihm ein Anwohner erzählt. Ein rund sechs Kubikmeter großer Fels war gegen 5.45 Uhr morgens über eine Sturzbahn von 60 Meter Länge über den Wohnhäusern an der Freiburger Straße abgestürzt und hat sich dabei in mehrere Teilblöcke zerlegt. Dabei wurde laut Ordnungsamt ein Schuppen getroffen und demoliert.

Oberes Wiesental Wieder droht in Todtnau ein riesiger Fels abzustürzen: Jetzt müssen Anwohner für mehrere Wochen ihre Häuser verlassen Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die städtischen Mitarbeiter im Rathaus von der Sache erfahren haben, setzte ein Verfahren ein, das in Todtnau mittlerweile vertraut ist: Anruf beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg mit der Bitte einer Einschätzung der Lage. Wie in Geschwend und in Präg eilte Clemens Ruch, Referatsleiter für Ingenieurgeologie beim Landesamt, an die Absturzstelle in der Todtnauer Innenstadt. „Um 14 Uhr ist die Entscheidung gefallen, drei Häuser zu evakuieren“, erzählt Asal.

Weitere Gesteine in labilem Zustand

Denn die Experten fanden weitere 25 bis 30 Kubikmeter Gestein „in labilem Zustand“. Als Auslöser des Felssturzes sei von einem natürlichen Verwitterungsprozess in Verbindung mit Frost und Tauwechsel in den vergangenen Tagen auszugehen. Als Ursache sehen die Geologen eine alte Buche, die in den Fels hinein gewachsen war und das Felsgefüge gelockert hat.

Eine Fichte hat den Sturz eines 1,3 Kubikmeter großen Felsblocks aufgefangen, so dass die Wohnhäuser heil blieben. | Bild: Stadt Todtnau

Auch die Felsstürze in Geschwend im März 2019 und in Präg im Mai 2020 hatten natürliche Ursachen. Auch dort stürzten tonnenschwere Felsblöcke in die Tiefe, in Geschwend in einen Vorgarten und in Präg mitten auf die Landesstraße 149 Richtung Bernau. In beiden Fällen entdeckten Geologen weitere Gefahrenstellen in den Steilhängen, aus denen sich das Material gelöst hatte.

Ihre Sicherung mit Stahlseilen und Stahlnetzen dauerte viele Wochen. In Geschwend musste sogar ein millionenteurer Zaun mit Hubschraubern aufgestellt werden. Er bildet seit November eine Art Schutzschirm für die Menschen in der Gisibodenstraße. Die Felsblöcke in Geschwend und Präg hatten genug Kraft, um Hausmauern zu durchschlagen und Autos zu zerquetschen. Wie durch ein Wunder wurde auch dort niemand verletzt.

Fachfirma hilft beim Entfernen

Glück im Unglück: Weil die Fachfirma Sachtleben Mining Services aus Wolfach gerade mit den Sicherungsarbeiten an der Geschwender Halde zugange ist, war sie am Dienstag auf Bitten von Bürgermeister Andreas Wießner kurzfristig bereit, in der Todtnauer Innenstadt zu helfen und die absturzgefährdeten Felsen abzusichern. Mit der Einrichtung der Baustelle wurde am Mittwoch begonnen. Die Sicherungsmaßnahmen erfolgen laut Rathaus mit Stahlseiltrossen, Netzschürzen und Ankerfixierung.

Hochrhein Der Fels bei Todtnau ist weg: Die Landstraße zwischen Präg und Bernau ist wieder frei Das könnte Sie auch interessieren

Über die Dauer der Arbeiten und der Evakuierung könne derzeit noch keine konkrete Aussage getroffen werden. Asal sagt: „Es gibt die Hoffnung, dass die zwölf betroffenen Menschen noch vor Weihnachten zurück in ihre Häuser können. Aber eine Garantie ist das nicht.“ Bei der Evakuierung wurden einem älteren Paar Plätze im Todtnauer Alten- und Pflegeheim vermittelt. Andere Anwohner sind privat untergekommen, bei Verwandten oder Freunden. „Alle Betroffenen haben verständnisvoll reagiert“, erzählt Asal über die Aktion. Die Menschen hatten bis Dienstagabend ihr Haus zu verlassen.

Auffällig ist, dass in nur eineinhalb Jahren gleich drei Felsblöcke im Bereich Todtnau ins Tal stürzten. Einen Zusammenhang sehen die Geologen aber nicht. „Das ist reiner Zufall“, antwortet das Landesamt auf Anfrage.