Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen führt mehrere Ermittlungsverfahren gegen Betreiber von Corona-Teststationen in der Region. Das bestätigt Behördensprecherin Rahel Diers auf Nachfrage unserer Zeitung.

Was wird Betreibern zur Last gelegt?

Unter anderem geht es um den Verdacht des Abrechnungsbetrugs, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft: „In vier Ermittlungsverfahren sollen mehr Tests abgerechnet worden sein, als tatsächlich vorgenommen.“

In zwei weiteren Ermittlungsverfahren sollen die Beschuldigten Corona-Tests abgerechnet haben, ohne dass die registrierten Testzentren tatsächlich in Betrieb gewesen seien, so Diers. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg soll die jeweiligen Beträge demnach „im Vertrauen auf die Richtigkeit der Angaben“ den Beschuldigten gutgeschrieben haben.

Zwei Ermittlungsverfahren seien aufgrund einer Geldwäscheverdachtsmeldung der FIU (Financial Intelligence Unit) eingeleitet worden. Konkret seien den betreffenden Banken die Diskrepanzen zwischen hohen Gutschriften und fehlenden Abbuchungen für die Beschaffung von Testmaterial aufgefallen. Stattdessen sei es „zeitlich im Zusammenhang mit den Überweisungen“ zu Bargeldabhebungen gekommen, schildert Diers die bisherigen Erkenntnisse.

„Andere Ermittlungsverfahren wurden aufgrund von Hinweisen auf Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse und den anschließenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen eingeleitet“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zu den konkreten Schadenssummen könne aktuell noch keine Angabe gemacht werden.

Welche Auflagen mussten Teststationen erfüllen?

Nach Darstellung von Eva Frien von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) können nicht-ärztliche Testcenter Auftrag des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Tests durchführen.

„Einmal im Monat müssen sie dem örtlichen Gesundheitsamt die Zahl der Tests sowie die positiven Testergebnisse mitteilen“, so Frien weiter. Die Teststellenbetreiber müssen sich zudem bei der KVBW registrieren und reichen dann immer Anfang des Monats ihre Abrechnung ein.

„Die Vorgaben und Bestimmungen wurden im Laufe der Pandemie fortlaufend angepasst, die Voraussetzungen wurden dabei jedoch immer konkreter und umfangreicher“, schildert unterdessen Tobias Herrmann, Pressesprecher des Landratsamts Waldshut, die Rahmenbedingungen, die Teststellenbetreiber zu erfüllen hatten.

Wie werden die Einrichtungen kontrolliert?

Seitens des Gesundheitsamts Waldshut gebe es stichprobenartige, aber auch anlassbezogene Kontrollen von Teststationen, so Herrmann: „Hierbei wird insbesondere die Einhaltung der organisatorischen und hygienischen Vorgaben geprüft.“ Alles was mit dem Abrechnungswesen der Stationen zu tun hat, läuft derweil über die KVBW.

Hier wird aber offenbar sehr speditiv gearbeitet, wie eine Nachfrage unserer Zeitung zeigt. Demnach müssten die Teststellenbetreiber lediglich ihre Abrechnung, nicht aber Unterlagen bei der KVBW einreichen. „Wir prüfen die Abrechnung nur nach groben Fehlern und reichen die Abrechnung an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) weiter“, so Eva Frien.

Das BAS überweise der KV die Vergütung. Dies nehme etwa zwei bis drei Wochen in Anspruch. Frien weiter: „Wir nutzen diesen Zeitraum, um die Abrechnung nach bestimmten Algorithmen und auf Plausibilität zu prüfen.“

Dazu gehöre unter anderem, dass die Zahl der abgerechneten Tests mit der übereinstimmen muss, die der Betreiber an das Gesundheitsamt gemeldet habe. „Wenn bei dieser Prüfung Fragen entstehen, halten wir die Auszahlung der Vergütung ganz oder teilweise zurück und fordern Nachweise an“, so Frien.

Sollte es weitere Auffälligkeiten geben, würden vertiefte Abrechnungsprüfungen eingeleitet und sämtliche Auftrags- und Leistungsdokumentationen angefordert.

Wie viele Verstöße wurden bei den jeweiligen Kontrollen festgestellt?

Konkrete Angaben hierzu sind Mangelware. Die KVBW habe bis Ende April 14 Anzeigen erstattet, so Eva Frien, wobei sie betont, dass es sich lediglich um Verdachtsfälle handle. Weder zur eventuellen Schadenshöhe noch zum Ausgang der Ermittlungsverfahren könne sie konkrete Aussagen machen.

Seitens des Gesundheitsamtes seien „in einigen Fällen hauptsächlich hygienische Mängel festgestellt“ worden, die vor Ort oder im Rahmen einer festgesetzten Frist durch den Betreiber behoben worden seien, so Tobias Herrmann.

Beanstandet worden seien etwa Laubblätter auf dem Boden der Teststation, die nicht sachgemäße Entsorgung von Abfall oder auch die nicht protokollierte Raumtemperatur. Es werde aber keine Statistik über die Beanstandungen geführt, so Herrmann.

Wie geht es in Sachen Ermittlungen weiter?

„Die Ermittlungen sind in allen Verfahren sehr umfangreich und dauern an“, erklärt Rahel Diers von der Staatsanwaltschaft. Weder zu den Beschuldigten noch zu weiteren Einzelheiten der Ermittlungsverfahren werde eine Auskunft erteilt.

„Ob sich die Vorwürfe tatsächlich verifizieren lassen, kann noch nicht abgesehen werden“, so Diers, die außerdem auf die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung verweist.