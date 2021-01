Rickenbach Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Erinnern Sie sich noch? 28 Bewerber wollten 2013 Bürgermeister von Rickenbach werden und die Hotzenwaldgemeinde erlangte internationale Bekanntheit

Am 31. Januar wählt Rickenbach wieder einen Bürgermeister. Diesmal tritt nur ein Kandidat an. Vor acht Jahren war die Zahl der Bewerber für die Nachfolge von Norbert Moosmann ungleich größer. Wir blicken zurück auf das wohl kurioseste Kandidatentableau, das es in der Region je gab, und das Geschehen, das deutschlandweit und im Ausland für Schlagzeilen sorgte.