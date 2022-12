Nicht nur „Fetthenne“ und Kaktus kamen sich in die Quere. Der Nachbarschaftsstreit um Topfpflanzen in einem Haus mit Eigentumswohnungen im Kreisgebiet artete zum blutigen Handgemenge aus, das von der Staatsanwaltschaft als versuchter Totschlag angeklagt und Mitte Dezember 1990 vor dem Waldshuter Schwurgericht verhandelt wurde. Licht in den Ablauf des Geschehens mit unterschiedlich stark Verletzten vermochte aber auch die Verhandlung nicht zu bringen.

Topfpflanzen im Treppenhaus

Die Geschichte mag sich so abgespielt haben: Die 48-jährige Angeklagte und ihre Nachbarin gerieten sich wegen Topfpflanzen im Hausflur in die Haare. Mal stand ein Kaktus der Angeklagten auf dem Platz der „Fetthenne“ der Nachbarin, mal umgekehrt.

Bis es der 48-Jährigen zu dumm wurde. Sie griff zum Messer, schnitt der „Fetthenne“ die Blätter ab und stellte den Topf vor die Nachbarstür. Die ging sogleich auf – und die beiden Damen stürzten aufeinander los. Die Angeklagte brachte ihrer Kontrahentin Schürfwunden bei.

Der Mann greift ein

Worauf der Mann der Nachbarin sich ins Getümmel stürzte und von der 48-Jährigen mit dem zuerst gegen die „Fetthenne“ eingesetzten Messer mit drei Schnittwunden am Kopf verletzt wurde. „Sie hat sich wie eine Bestie auf mich gestürzt“, schilderte der vor Gericht in Fahrt gekommene Mann, was der Anwalt der Angeklagten später als „Oscar-reife schauspielerische Leistung“ wertete.

Die Angeklagte steuerte eine etwas andere Sichtweise bei. Sie habe sich letztlich nur gewehrt, man habe ihr das Messer aus der Hand geschlagen, einen Arm gebrochen sowie eine klaffende Kopfwunde und viele Prellungen zugefügt.

Das Urteil

Da die Messerattacke der 48-Jährigen jedoch unzweifelhaft war, blieb der Staatsanwalt beim Vorwurf des versuchten Totschlags. Dem Anwalt der Angeklagten gelang es allerdings, die Version der Gegenseite so weit zu entkräften, dass das Gericht keinen Tötungsvorsatz erkennen konnte und die 48-Jährige nur wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1200 D-Mark verurteilte.