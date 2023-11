Baden-Württemberg ist das Land der „Hidden Champions“, mittelständischer Firmen, die in ihrem Geschäftssegment weltweit erfolgreich oder sogar Marktführer sind. Eine Hidden Champion ist im Albbrucker Ortsteil Birndorf zuhause. Hier stellt die Firma Morath Spezialbohrgeräte her, die in schwer zugänglichen Bereichen oder extremen Hanglagen eingesetzt werden.

Die Teilnehmer treffen sich am Haupteingang des Morath-Verwaltungsgebäudes in Albbruck-Birndorf, Letzestraße 2. Hier wird sie Daniel Morath, einer der beiden Geschäftsführer, persönlich empfangen.

Blick auf den Sitz des weltweit tätigen Unternehmens im kleinen Albbrucker Ortsteil Birndorf. Vorn links das Verwaltungsgebäude, in der Mitte die Lager- und Montagehalle, vorne rechts die Waschhalle. Die roten Dächer links am Bildrand gehören zur Fertigungshalle. | Bild: Morath GmbH

Die Morath GmbH entwickelt und fertigt Bohrbagger, Bohrraupen und individualisierbares Zubehör, das bei Bohrungen an Böschungen, Fundamenten, im Gebirge oder in Tunneln zum Einsatz kommt. Das Gerät wird weltweit exportiert und im deutschsprachigen Raum auch vermietet. Die Maschinenbauer in Birndorf haben sich längst einen Ruf als Anbieter innovativer Lösungen erarbeitet und beschäftigen heute rund 80 Personen.

1973 rüstet Morath erstmals Bagger aus

Angefangen hat alles im Nebenerwerb. Der technikbegeisterte Heizungsmonteur Franz Morath verkaufte und reparierte Kompressoren und Druckluftwerkzeuge und machte sich 1967 damit selbständig. Schnell ging es um größere Geräte. Schon 1973 rüstete die Firma Franz Morath erstmals Raupen, Radlader und Bagger aus, 1978 baute sie eine Großbohreinheit im Südjemen, 1979 wurden erste Erdsondenbohrungen vorgenommen.

Morath bietet seinen Kunden individuelle Lösungen an. Bei der Firma arbeiten Tüftler mit Leidenschaft. Auf dem Bild unterhalten sich Konstruktionsleiter Christoph Behringer (links) und Manuel Strittmatter, zuständig für die Abnahme der Maschinen. | Bild: Morath AG

Damit war der Takt bei Morath vorgegeben: pfiffige Lösungen für schwierige technische Probleme schneller anbieten als die Konkurrenz. „Wir haben uns in einer Nische etabliert, in der wir uns ganz gut behaupten können. Eine Chance auf Dauer haben wir aber nur, wenn wir weltweit aktiv bleiben“, sagte Daniel Morath 2015 bei einem Betriebsbesuch von Daniel Bonde, damals Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Seit 2008 ist Daniel Morath Geschäftsführer des Unternehmens, zunächst zusammen mit seinem Vater, seit 2018 zusammen mit seinem Bruder Wolfgang. 2022 wurde das Unternehmen als „Top 100 Innovator“ ausgezeichnet. Erst im Oktober erhielt Morath vom Bundesinnenministerium die Auszeichnung als „Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“.

2017 nahm Morath offiziell seine neuen Produktionsstätten in Betrieb. Im Bild die 75 Meter lange, 50 Meter breite und über 14 Meter hohe Montagehalle. | Bild: Morath AG

Die Produkte aus Birndorf sind weltweit gefragt. Morath bietet nicht nur Bohrgeräte an, sondern auch Lösungen für Lawinen-Verbau und Steinschlagbarrieren, Fundamentgründung und -stabilisierung, Böschungssicherung, Rückverankerungen, Berg- und Tunnelbau an. 2015 gründete das Unternehmen am anderen Ende der Welt in Neuseeland das Tochterfirma Morath NZ Limited, bei dem über 20 Mitarbeiter beschäftigt sind.