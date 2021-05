von Sandra Holzwarth

Ausgezeichnet wurden zukunftsweisende Konzepte von Schulen, die während der Corona-Krise entwickelt wurden, um das Lernen und Lehren langfristig zu verbessern. 366 Schulen haben sich für den Deutschen Schulpreis Spezial beworben, 121 haben es in die engere Auswahl geschafft; 18 standen schließlich im Finale. Am heutigen Montag erfolgte in Berlin die Online-Preisverleihung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.