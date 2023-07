Die Energiedienst Holding AG meldet eine gegenüber dem Vorjahr verbesserte Gewinnsituation. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) des ersten Halbjahres betrage rund 82 Millionen Euro, meldet das an der Schweizer Börse SIX notierte deutsch-schweizerische Unternehmen mit Sitz in Laufenburg/Schweiz.

Dies sei ebenso viel wie im ersten Halbjahr 2022. Allerdings werde das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (adjustet Ebit) voraussichtlich bei 77 Millionen Euro liegen und somit rund 43 Millionen Euro höher als zum 30. Juni 2022.

Was sind die Gründe?

Im Wesentlichen trage eine deutlich bessere Entwicklung der Produktion zu dieser Verbesserung des operativen Ergebnisses bei. Das Ebit im Vorjahr sei durch einmalige Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge Deutschland positiv beeinflusst, die in dieser Größenordnung im ersten Halbjahr 2023 nicht angefallen seinen.