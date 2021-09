Bevor die Kreisimpfzentrum in Tiengen und Lörrach Ende des Monats schließen, wollen beide Einrichtungen noch möglichst vielen Menschen ein Impfangebot machen. „Wir werden nichts unversucht lassen, die Terminkapazitäten bis zum Schluss so weit wie möglich auszuschöpfen“, wird die Leitung des Kreisimpfzentrums Lörrach in einer Pressemitteilung zitiert. Das Kreisimpfzentrum Tiengen schließt am Mittwoch, 29. September, das Kreisimpfzentrum Lörrach am Donnerstag, 30. September.

Impfzentrum Tiengen

Das Kreisimpfzentrum Tiengen bietet an den letzten beiden Öffnungstagen (28. und 29. September) verlängerte Öffnungszeiten an. An diesen Tagen hat das KIZ bis zum Betriebsschluss noch geöffnet:

Freitag, 24. September: 13.30 bis 20 Uhr.

13.30 bis 20 Uhr. Montag 27. September: 8 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 15.30 Uhr.

8 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 15.30 Uhr. Dienstag, 28. September: 8 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 20 Uhr.

8 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 20 Uhr. Mittwoch, 29. September: 8 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 20 Uhr.

Die Terminvereinbarung ist über das Internet oder telefonisch (07751/86 51 51) möglich und vermeidet längere Wartezeiten vor der Stadthalle. Ein Termin ist aber nicht zwingend notwendig.

Impfzentrum Lörrach

In den letzten Tagen des Kreisimpfzentrums Lörrach werden laut Mitteilung des Landratsamtes spezielle Terminkontingente für Berufsschulen und Oberstufen aus dem Landkreis Lörrach, weitere Termine für Kinder und Jugendliche (zwölf bis 15 Jahre) sowie an den letzten drei Tagen Impfen ohne Termin angeboten. So werden am Freitag, 24. September, zwischen 17 und 20 Uhr, und am Samstag, 25. September, zwischen 18 und 20 Uhr, die eingestellten Termine für Erwachsene auch für Kinder und Jugendliche freigeschalten.

An den letzten drei Öffnungstagen (28., 29. und 30. September) können sich alle Impfwilligen zwischen 9.45 und 17 Uhr ohne Termin eine Spritze geben lassen. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können dann auch täglich ab 12 Uhr kommen. Geimpft wird mit allen verfügbaren Impfstoffen (Biontech für Kinder sowie für die Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung, Johnson & Johnson für die Einzelimpfung, Moderna ausschließlich für die Zweitimpfung und die Auffrischungsimpfung bei heterologer Impfung). An diesen Tagen muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Eine vorherige Terminbuchung ist im Internet möglich.

Das Landratsamt Lörrach weist darauf hin, dass sich Schweizer Bürger, die weder ihren Wohn- noch Arbeitsort in Deutschland haben, aufgrund der geltenden Corona-Impf-Verordnung des Bundes nicht in Deutschland impfen lassen können.