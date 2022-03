von Susann Duygu-D'Souza

Seit dem 16. März gilt die einrichtungsbezogene Impflicht nun in Deutschland. Unter anderem mussten Pflegeheime und Krankenhäuser den jeweiligen Gesundheitsämtern die Mitarbeiter melden, die bisher noch ungeimpft sind. Auch das Klinikum Hochrhein hat dem Gesundheitsamt Waldshut am Mittwoch eine Liste verschickt. 75 der 850 Mitarbeiter – das entspricht rund 8,8 Prozent – sind demnach ohne Corona-Impfung beschäftigt. Was das bedeutet, schildert Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer Klinikum Hochrhein.

Geschäftsführer gegen einrichtungsbezogene Impfpflicht

Hans-Peter Schlaudt: „Wir haben uns bereits frühzeitig gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen, da wir hier vor der großen Herausforderung stehen, die medizinische und pflegerische Versorgung aufrechtzuerhalten und das bei ohnehin wachsendem Personalmangel. Ein Szenario, mit dem sich jetzt sehr viele Kliniken konfrontiert sehen.“

Waldshut-Tiengen SPD-Abgeordnete: „Klinik-Geschäftsführer verstrickt sich in viele Widersprüche“ Das könnte Sie auch interessieren

Einen Vorgeschmack, wenn Mitarbeiter ausfallen, gibt es schon jetzt

Schlaudt: „Sollte das Gesundheitsamt im Landkreis Waldshut zu dem Entschluss gelangen, dass unsere ungeimpften Mitarbeiter nicht mehr bei uns tätig sein dürfen, so wird das die Funktionsfähigkeit hart treffen. Die Konsequenz daraus wäre, dass wir unsere Leistungen deutlich herunterfahren müssen und die stationäre Notfallversorgung in Gefahr wäre. Als wir uns vor einigen Wochen hierzu positioniert haben, wurde uns diese Aussage in den sozialen Medien vereinzelt als Drohung ausgelegt. Wie ernst das Szenario jedoch ist, haben wir niemals deutlicher erlebt als aktuell.“ Denn im Klinikum Hochrhein fallen derzeit rund 15 Mitarbeiter aufgrund einer Covid-Erkrankung beziehungsweise der Quarantäne aus. Somit müssen die Kapazitäten bei den internistischen Leistungen für die nächsten Tage stark heruntergefahren werden.

Das sagt Klinik-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt zur Impfpflicht: „Mit insgesamt vier eigenen Impfangeboten, zahlreichen Gesprächen, Videoaufklärungen und vielem mehr, haben wir in den vergangenen Monaten versucht, den verbleibenden Rest der ungeimpften Mitarbeiter zu überzeugen, leider erfolglos. Diese persönliche Entscheidung müssen wir akzeptieren. Vor allem mit dem Wissen, dass unsere Patienten aufgrund der hohen Infektiosität der jetzt kursierenden Omikron-Variante durch ungeimpfte Mitarbeiter nicht mehr oder weniger gefährdet werden, als durch Geimpfte. Hierbei gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern hoch sind und unser Haus bislang in keiner Welle eine Durchseuchung zu verzeichnen hatte. Auch wenn dieses Thema emotionalisiert und mit Ängsten einhergeht, ist es nun an der Zeit, vernünftig zu agieren. Die Nähe zur Schweiz ermöglicht unseren ungeimpften Mitarbeitern einen einfachen Absprung. Bislang haben sich die Mitarbeiter noch nicht abschließend für diesen Schritt entschieden, unter anderem auch deshalb, weil wir klar signalisiert haben, dass wir uns aufgrund des deutlich abgeschwächten Krankheitsverlaufs und der hohen Infektionsrate bei geimpften/geboosterten Menschen für eine Aussetzung der Impfpflicht einsetzen werden. Daran halten wir weiter fest und setzen darauf, dass die Politik erkennen wird, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die Fortsetzung der Testungen/Quarantänezeiten und die Vorschriften zur Mindestbesetzung des Pflegepersonals aktuell keinen Weg aus dem Pandemiemodus weist.“

Schlaudt fordert Umdenken der Politik

Insgesamt ist mit 15 die Anzahl der Ausfälle derzeit weitaus geringer, als das, was durch ein Betretungs- oder Betätigungsverbot der ungeimpften der Mitarbeiter zu erwarten wäre. Der Geschäftsführer weiter: „Wir erleben also quasi einen Vorgeschmack auf das, was passieren wird, wenn die Politik an dieser Stelle nicht umdenken wird. Konkret würde das für die Zukunft bedeuten, dass viele Patienten in andere Kliniken gefahren werden müssen und dadurch auch Rettungsdienstkapazitäten gebunden werden, die dann für neue Notfälle nicht mehr zur Verfügung stehen.“ Zudem gibt Schlaudt zu bedenken, dass gerade Mitarbeiter am Hochrhein einen kurzen Weg in die Schweiz haben, in der es keine Impfpflicht gibt.

Schlaudt: „Sinnvoll ist daher aus unserer Sicht eine Impfpflicht für die Risikogruppen und Personen Ü-60-Jahre – gerade auch im Hinblick auf eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems.“ Denn es zeige sich, dass die Impfung zwar keineswegs vor der Übertragung schütze, dafür die Erkrankten aber vor einem schweren Verlauf. „Die aktuellen Infektionszahlen zeigen dies überdeutlich“, sagt der Geschäftsführer.

Nach Meldung von Ungeimpften: So muss das Gesundheitsamt jetzt vorgehen

Nachdem dem Gesundheitsamt Waldshut vom Klinikum Hochrhein die Mitarbeiter gemeldet wurden, die keinen Immunitätsnachweis vorgelegt haben, erklärt die Behörde, wie es jetzt weiter geht: „Nach Eingang der Meldung fordert das Gesundheitsamt die Beschäftigten unter Fristsetzung (in der Regel zwei Wochen) auf, ihm den erforderlichen Nachweis vorzulegen. Geschieht das nicht, entscheidet das Gesundheitsamt, ob es mit einer Anhörung das Verwaltungsverfahren zur Erteilung eines Betretungs- oder Betätigungsverbot einleitet.“

Mögliches Verbot frühestens in vier bis sechs Wochen

Das bedeutet also, dass sowohl die Einrichtung als auch der Mitarbeiter vor einer Entscheidung über ein Betretungs- oder Betätigungsverbot angehört wird. „Erst nach Abschluss dieser Anhörung wird die Entscheidung über ein Betätigungs- oder Betretungsverbot getroffen“, erklärt das Gesundheitsamt. Daraus folgt, dass laut Behörde voraussichtlich frühestens vier bis sechs Wochen nach Meldung, die ersten Verbote erlassen werden können. Das Gesundheitsamt, dass derzeit alle Hände voll zu tun hat, stellt klar, dass das Betretungs- oder Betätigungsverbot eine Einzelfallentscheidung darstelle. Dabei spiele auch die Sicherstellung der medizinischen Versorgung eine Rolle. Neben dem Erlass eines Betätigungs- oder Betretungsverbots können auch Bußgelder wegen der fehlenden Vorlage von Nachweisen verhängt werden.