Darf ab sofort in den Rewe-Märkten in der Region nur noch einkaufen, wer einen Mundschutz trägt? Diese Befürchtung verbreitete sich über die Ostertage wie ein Lauffeuer und viele Menschen waren verunsichert. Aber die Behauptung ist falsch.

Das sagt Rewe dazu

Wir fragten bei Rewe nach und bekamen noch am Ostermontag diese Antwort: „Es handelt sich um ein Gerücht. In allen Rewe-Märkten existiert keine Mundschutzpflicht“, versichert Unternehmenssprecher Raimund Esser für die Märkte in Deutschland.

Nach wie vor besteht also für Kunden der Rewe-Märkte und anderer Grundversorger keine Pflicht, eine Maske zu tragen.

Verwechslung liegt nahe

Woher das Gerücht kam, lässt sich nicht mehr zurückverfolgen. Naheliegend ist in diesem Fall aber eine Verwechslung. Denn es gibt die Mundschutzpflicht in Rewe-Märkten tatsächlich, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Dort sind Kunden ohne Gesichtsschutz dazu angehalten, eine Maske zur Bedeckung von Nase und Mund im Eingangsbereich zu erwerben.

Ob es eine solche Maskenpflicht auch in Deutschland geben soll, ist immer wieder im Gespräch. Von einigen Experten wird es empfohlen, aber eine entsprechende Verpflichtung gibt es – derzeit – nicht.