Arbeiten statt Schwimmbad oder Beine hochlegen. Viele Schüler und Studenten wollen in den Ferien ihr Taschengeld aufstocken. Doch wo und wie finden sie einen Ferienjob in der Region – auch jetzt noch? Der SÜDKURIER hat stellvertretend bei Unternehmen am Hochrhein nachgefragt. Und was sagt die für die Landkreise Lörrach und Waldshut zuständige Arbeitsagentur Lörrach?

Das schreibt die Arbeitsagentur Lörrach:

Die Aussage von Melanie Payer, Mediensprecherin bei der Arbeitsagentur Lörrach, macht Mut: „In unserer Region gibt es viele Ferienjobs, auch wenn in unserem Jobsuche-Portal nur einige wenige gelistet sind.“ Diese Stellen würden von den Unternehmen selbst erfasst und entsprechend gekennzeichnet.

Vitamin B ist immer noch der Königsweg

Payer weiß: „Der Großteil der Unternehmen, die Ferienjobs anbieten, machen hauptsächlich über Anzeigen, Zeitung oder einen Aushang auf sich aufmerksam.“ Und: Kontaktaufnahmen über Freunde oder Familienmitglieder sei aus ihrer Sicht kaum zu toppen. Sie spricht vom oft zitierten Vitamin B. Wer also Beziehungen hat, kommt mutmaßlich leichter zu einen Job. Sie rät interessierten Jugendlichen: „Wer mit offenen Augen durch die Straßen läuft, wird definitiv fündig.“

In Gastronomie, Verkauf, Lager und Industrie

Laut ihrer Einschätzung gibt es in der Hochrheinregion häufig gute Chancen in der Gastronomie, im Verkauf, im Lager und in der Industrie. Bei der aktuellen Mangelsituation auf dem Arbeitsmarkt und der Urlaubszeit könne sie sich gut vorstellen, dass motivierte junge Menschen problemlos einen Zuverdienst fänden.

Ferienjobs mit Blick auf die berufliche Zukunft Melanie Payer, Mediensprecherin der Arbeitsagentur Lörrach, erläutert auf Nachfrage des SÜDKURIER einen weiteren Aspekt von Ferienjobs: „Neben einem guten Taschengeld können Ferienjobs auch der praktische Start in die Berufsorientierung sein. Bewerben, Kontakte knüpfen und Erfahrungen sammeln sind wichtige Fähigkeiten für den späteren Einstieg ins Berufsleben.“ Wer schon seine Interessen auslote, sei für die spätere Berufswahl gut gewappnet. „Manchmal kann der Ferienjob durchaus zum Ausbildungsvertrag führen.“ Bei einer späteren Bewerbung mache es sich auch gut im Lebenslauf.

Auch Jan Bergmann frischt ihr Taschengeld bei Günthart auf. | Bild: Günthart/Markus Flum

Ferienjobs bei Günthart in Hohentengen:

Die Firma Günthart in Hohentengen, das nach eigenen Angaben zu den international führenden Unternehmen in der Süßwaren-Dekor-Branche zählt, stellt das ganze Jahr über Ferienjobber ein. Wie Personalleiter Markus Flum auf Nachfrage schreibt. Auch Kurzentschlossene könnten sich jetzt noch melden.

Durchschnittlich sieben bis zehn Schüler oder Studenten

Ferienjobber übten hauptsächlich Helfertätigkeiten in den Produktionen aus, würden aber auch teilweise in der Abteilung Technik eingesetzt. Laut Angaben beschäftigt Günthart während der Sommerferien im Schnitt zwischen sieben und zehn Ferienjobber. Ein oder zwei Schüler oder Studenten sind außerhalb der Ferienzeiten im Betrieb. Flum: „Es dürften in beiden Fällen gerne auch mehr sein.“

Gemeindeblätter, Homepage und Soziale Medien

Günthart schreibt solche Jobs in den Gemeindeblättern, auf der eigenen Homepage und in den Sozialen Medien aus. Flum: „Dazu reicht eine Kurzbewerbung (Lebenslauf) aus. Sie kann einfach über unsere Homepage hochgeladen oder per E-Mail gesendet werden.“ Oft würden sich auch Mitarbeiter auf dem kleinen Dienstweg an das Unternehmen wenden und Bekannte oder Verwandte vermitteln.

Ferienjobber besonders zu Spitzenzeiten wichtig

Ferienjobber spielen bei Günthart laut Flum durchaus eine wichtige Rolle. „Da wir unsere Absatzzahlen kontinuierlich steigern können, sind Ferienjobber zu Spitzenzeiten enorm wichtig.“

Ein Ferienjob bei Günthart kann lohnen. Laut Aussage erhalten Ferienjobber etwas weniger als regulär Beschäftigte. Abhängig von den Arbeitszeiten und mit oder ohne Zuschlägen variiert der Lohn.

Eine junge Mitarbeiterin in einem Lager: Mit diesem Foto, das nicht im Unternehmen aufgenommen worden ist, wirbt die Grieshaber Logistics Group auch um Ferienjobber. | Bild: Grieshaber Logistics Group

Arbeiten bei der Grieshaber Logistics Group:

Auch das Logistikunternehmen Grieshaber mit Hauptsitz in Bad Säckingen beschäftigt jedes Jahr Ferienjobber. „Wir geben das rechtzeitig über Flyer oder übers Internet bekannt, weil: wer den Realschulabschluss oder das Abitur hinter sich hat, ist früher verfügbar“, sagt Vorstandsmitglied Toni Elbert im Telefonat.

Sie helfen bei der Verpackung oder beim Kommissionieren

Wie viele Schüler oder Studenten im Schnitt bei Grieshaber beschäftigt sind, kann Elbert im Stegreif nicht beziffern: „Zehn bis zwölf sicher, auf jeden Fall zweistellig – über alle unsere Standorte gerechnet. Die meisten arbeiten hier in Bad Säckingen.“ Das Gros käme für drei Wochen. Elbert: „Studenten sind uns lieber, die können länger bleiben, auch in komplexere Tätigkeiten einsteigen.“

Obwohl es bei Grieshaber im Sommer allgemein ruhiger sei, seien Ferienjobber als Urlaubsvertretungen durchaus wichtig. Vornehmlich arbeiteten sie im Lagerbereich, die leisten Verpackungstätigkeiten oder kommissionieren.

Für die laufenden Sommerferien gibt es laut Elbert beim Bad Säckinger Logistiker aktuell allerdings keinen Platz mehr für Ferienjobber. Aber Grieshaber beschäftigt auch außerhalb der Ferien solche Aushilfskräfte. Eine Anfrage lohnt immer.

Das sollte man bei einem Ferienjob beachten: Alter und Tätigkeiten Laut Aussage von Melanie Payer, Sprecherin der Arbeitsagentur Lörrach, muss man für einen Ferienjob mindestens 13 Jahre alt sein. Bis zum Alter von 15 Jahren darf man nur leichte Tätigkeiten ausüben wie Zeitung austragen. Ab 15 können Jugendliche einen richtigen Ferienjob ausüben. Die Voraussetzungen für einen Ferienjob regelt das Jugendarbeitsschutzgesetz.

Während Minderjährige maximal vier Wochen dürfen, können es bei volljährigen Schülern und Studenten drei Monate beziehungsweise 70 Arbeitstage im Jahr sein (Quelle: www.fachanwalt.de). Das Gehalt Laut fachanwalt.de gilt der Mindestlohn grundsätzlich auch für alle Ferienjobber. Alle volljährigen Ferienjobber haben Anspruch auf den Mindestlohn. Minderjährige ohne abgeschlossene Ausbildung haben keinen Anspruch auf den Mindestlohn. Ferienjob und Kindergeld „Der Ferienjob hat keine Auswirkungen auf das Kindergeld, wenn das Kind minderjährig ist. Unabhängig von der Höhe des Verdiensts des Kindes, bleibt das Kindergeld hiervon unberührt. Unproblematisch ist der Ferienjob außerdem auch bei Auszubildenden in der Erstausbildung sowie bei Studenten im Erststudium ohne vorherige Berufsausbildung“, heißt es bei fachanwalt.de. Auf den Seiten www.geld-verdienen.de heißt es dazu: „Wenn Schüler einen Ferienjob übernehmen, bleibt dieser steuerfrei, wenn die Tätigkeit weniger als 50 Tage lang ausgeübt wird und die Einnahmen 8000 Euro jährlich nicht übersteigen. Wichtig zu wissen: Verdienen Kinder und Jugendliche jährlich über 8.004 Euro, droht der Wegfall des Kindergeldes.“

Übrigens: Steuerabzüge kann sich der Ferienjobber vom Finanzamt im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung zurückholen. Das ist beim Bafög zu beachten Studenten, die Bafög beziehen, müssen ihren Ferienjob gegenüber dem Amt angeben. Der maximale Verdienst im Jahr darf den Betrag von 4.880 Euro nicht überschreiten, andernfalls muss entweder eine Rückzahlung vorgenommen werden oder das Bafög wird für das nächste Jahr direkt gekürzt. (Quelle: www.fachanwalt.de)

Eine junge Zustellerin beim SÜDKURIER. | Bild: Südkurier

Ferien- oder Aushilfsjobs beim SÜDKURIER Medienhaus

Auch die Direkt-Kurier Zustell, Druck & Logistik GmbH (DKZDL), ein Tochterunternehmen des SÜDKURIER, sucht im gesamten Verbreitungsgebiet zwischen Hochrhein, Schwarzwald und Bodensee permanent helfende Hände – besonders in der Ferienzeit. Gefragt sind vor allem neue Mitarbeiter für die Zeitungszustellung, auch als Urlaubsvertretung. Gestellt werden nach Angaben des Verlagshauses Arbeitsmittel wie Tasche, Zustellwagen, Fahrradhelm, Warnwesten bei Bedarf auch eine Regenjacke. Voraussetzung für die Tätigkeit ist laut DKZDL die Volljährigkeit. Bewerbungen können an bewerbung.dkz@suedkurier.de gerichtet werden.