Hochrhein vor 1 Stunde

Einfach weggeworfen: Was unsachgemäß entsorgter Abfall Gemeinden und Müllsünder am Hochrhein kostet

„Littering“, zu deutsch etwa „seinen Abfall einfach fallen lassen“, soll in der Schweiz teurer werden. Aber wie sieht es in deutschen Gemeinden am Hochrhein aus? Erfahren Sie hier, was achtlos weggeworfener Müll die Gemeinden kostet und mit welchen Bußgeldern Umweltsünder rechnen müssen.