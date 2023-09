Es piept, es scharrt, es hüpft, es pickt und flattert. Manchmal schnurrt es sogar. Savannah Zollinger (18) hält ein Huhn als Haustier. Nicht in einem Stall im Hinterhof oder auf einer Wiese, sondern ihn der Wohnung ihrer Eltern mitten in der Altstadt des Schweizer Laufenburg.

Piep-Piep spaziert durch die Laufenburger Altstadt. | Bild: Andrea Worthmann

Ungewöhnlich genug. Doch Savannah ist auch so etwas wie die Mutter des Tiers. Dreieinhalb Wochen brütete sie an ihrem Körper das Ei aus, aus dem das Küken dann schlüpfte. Es wurde Billy getauft und wird mittlerweile nur noch Piep-Piep genannt.

Das frisch geschlüpfte Küken. | Bild: Andreas Worthmann

Savannah liebt Tiere jeglicher Art. Ihr Wissen darüber beschafft sie sich im Internet, von Verwandten oder eben durch eigene Erfahrungen im Umgang mit den Tieren. Die Idee, ein Vogelei auszubrüten, hatte sie seit Februar diesen Jahres. Ein Youtuber hatte dies schon oft gemacht, und sie wollte es ebenfalls versuchen.

Wie Savannah Zolliger ein Ei ausbrütete

Zuerst suchte die damals noch 18-Jährige verlorene Vogeleier in der Umgebung. Sie fand ein Amselei, welches allerdings unbefruchtet war. Ein Entenei wies kleine Löcher an beiden Seiten auf, mutmaßlich wart es von einem Raubvogel aus dem Nest gestohlen und dabei beschädigt worden. Der Embryo im Ei starb nach zehn Tagen. Savannah konnte dies feststellen, weil sie das Ei regelmäßig mit einer Taschenlampe durchleuchtete.

Küken Video: Andreas Worthmann

Schließlich erhielt Savannah ein Ei von ihrer Tante, die einige Brahma-Hühner hält. Die Tiere hatten keine Ambitionen gezeigt, es zu bebrüten. Die Tante wusste vom Vorhaben ihrer Nichte und machte ihr den Vorschlag, eines ihrer Eier zu nehmen.

Savannah Zollinger trug das Ei 24 Tage lang direkt am Körper, permanent, auch in der Nacht. Sie bastelte sich dafür aus einer alten Klebebandrolle, einem Buchdeckel, Schaumstoff und Material einer Rettungsdecke einen Behälter, den sie am Bauch trug.

Huhn Video: Andreas Worthmann

Die eine oder andere Herausforderung gab es in der Brutzeit allerdings. So musste sie, um duschen zu können, den Brutbehälter samt Ei in eine Heizdecke packen. Nur das Ei mit sich rumzutragen, reiche nicht, sagt die 18-Jährige: „18 Tage lang muss man das Ei täglich, besser stündlich, wenden. Das habe ich auch gemacht. Ab Tag 19 braucht man das dann nicht mehr machen.“

Die ungewöhnliche Brut funktionierte. Der Hühnerembryo im Ei am Bauch des jungen Mädchens wuchs. „Wenn mir kalt war, habe ich gefühlt, dass das Ei wärmer war als ich“, erzählt Savannah.

Beim Schlüpfen gab es Hilfe

Die meisten Hühnerrassen, weiß das Mädchen, schlüpfen nach 21 Tagen. Bei Brahmas kann es bis zu einer Woche länger dauern. Als am Tag 24 das Schlüpfen anfing, hatte sie das am Bauch gespürt. Die Schale brach am Abend, und sie wusste, dass es lange dauern könnte. Als sie schlafen ging, stellte sie sich stündlich den Wecker, um nachzuschauen. Am Morgen war das Küken noch nicht viel weiter.

Am Ende bekam Savannah Zollinger fachliche Hilfe vom anderen Ende der Welt: Ihre Großeltern leben auf einem Hof in den kanadischen Wäldern als Selbstversorger. Daher kennt sich ihre Großmutter mit Tieren aus. Sie riet ihr, 24 Stunden nach Beginn des Schlüpfens das Küken vorsichtig aus der Schale zu befreien. Das tat Savannah.

Harte Hackordnung unter Artgenossen

Ihr Plan sah vor, das Junghuhn nach rund vier Wochen auf den Hof ihrer Tante zu geben. Dort sollte es unter seinen Artgenossen leben. Beim ersten Besuch klappte es recht gut. Die anderen Hühner taten dem Küken nichts, dieses hatte jedoch merklich Angst.

Erst kürzlich folgte ein zweiter Versuch, aber die anderen Hühner betrachteten Savannahs Huhn nun schon als Konkurrenz, das einer Hierarchie, der sogenannten Hackordnung, folgen muss. Sie pickten und quälten es brutal. Also kam Billy wieder zurück nach Laufenburg.

Ein Gehege im Jugendzimmer

Für Billy, mittlerweile nur noch Piep-Piep genannt, ist Savannah Zollinger die Bezugsperson. Beide leben in einer Art WG zusammen. Savannah hat in ihrem Zimmer Piep-Piep ein Gehege gebaut, ein kleines Hühnerhaus aus Karton, einen Korb mit Stoff zum Nesteln, eine Wanne mit Sand zum Scharren, eine Stange zum Sitzen und einen Spiegel. Ja, genau: Hühner haben Spiegel offenbar sehr gern. Piep-Piep sitzt oft davor, schaut sich an und schläft dabei ein. Überhaupt schlafen Hühner gerne und viel.

Piep-Piep in seinem Gehege. | Bild: Andrea Worthamnn

Piep-Piep ist in den Alltag der Zollingers integriert. Ist Savannah ausserhalb ihres Zimmers, ist das Huhn immer mit dabei. Hund Otis und Katze Lucy haben sich längst an das neue Familienmitglied gewöhnt. Piep-Piep sitzt gerne auf der Schulter seiner Ziehmama und beobachtet ihr Tun. Es liebt den Kontakt zu Menschen und lässt sich gerne an der Brust kraulen oder kuschelt mit seiner Besitzerin.

Jetzt wird Piep-Piep erwachsen

Die 18-Jährige nimmt ihr Huhn gerne mit vors Haus. In der ruhigen Altstadtgasse kann Piep-Piep nach Lust und Laune rumlaufen, picken und scharren. Es frisst gern die Pflanzen zwischen den Pflastersteinen und kleine Insekten.

Piep-Piep hat es sich auf dem Kopf von Savannah Zollinger gemütlich gemacht. | Bild: Andrea Worthmann

Ob Piep-Piep Hahn oder Henne ist, ist nicht sicher. Aber es deutet einiges darauf hin, dass es ein Mädchen ist. „Man erkennt es an der Größe, aber auch an den Schwanzfedern, die bei Hähnen länger und schneller wachsen“, weiß Savannah. „Auch der Kamm auf dem Kopf sollte beim Männchen deutlicher zu sehen sein.“

Noch piepst das Huhn meistens, aber in bestimmten Situationen, beispielsweise beim Hochnehmen, kann es mal vorkommen, dass schon ein Geräusch kommt, was sich fast wie ein Gackern anhört. Savannah Zollinger: „Es ist gerade in der Stimmbruchphase.“ Sie hat Piep-Piep mehr als lieb gewonnen und würde es am liebsten behalten. Das ist natürlich nicht so einfach. Doch vorerst kann Piep-Piep bleiben.